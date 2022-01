Estamos en periodo de Rebajas y son muchos los descuentos que podemos encontrar en prácticamente todas las tiendas, lo que nos permite encontrar auténticos chollos que no se pueden dejar escapar. Hoy te mostramos un abrigo infantil de El Corte Inglés que es perfecto para llevar al cole y que está a mitad de precio… ¡corre que apenas quedan tallas!.

El Corte Inglés está ofreciendo descuentos muy interesantes en todas sus secciones, y en casos como el de esta prenda se llega al 50%, incluso más del 70% en muchos artículos. Sea lo que sea que necesites para ti o para tu hogar, seguro que en El Corte Inglés lo encontrarás rebajado de precio.

La parka infantil de El Corte Inglés que está a mitad de precio

Se trata de la Parka de niño lisa capucha con cremallera, una parka con capucha y un interior forrado con tejido polar para que el frío no sea un problema cuando los peques de la casa salgan a la calle. Gracias al 50% que tiene aplicado actualmente, su precio original de 29,99€ se queda en tan sólo 14,99€… ¡un chollazo que no puedes dejar escapar!.

Esta parka infantil de El Corte Inglés es en color azul marino, con un diseño totalmente liso y acolchado, elaborada 100% en poliéster. Una prenda ideal para que los niños estén protegidos del frío y no se vean afectados por las bajas temperaturas, ya que gracias a su interior polar su temperatura corporal siempre será óptima.

En cuanto a las recomendaciones para su cuidado, se puede lavar a máquina con un programa que no supere los 30ºC, y no puedes utilizar lejía ni tampoco plancharla a una temperatura superior a los 110ºC. Si la cuidas bien puede soportar perfectamente todos los trotes del duro invierno, más aún tratándose de una prenda infantil, que ya se sabe que sufren más porque los peques no paran.

Si estás buscando una prenda de abrigo para que los peques vayan al cole o se pongan cada vez que tengan que salir de casa, sin duda esta parka infantil de El Corte Inglés es una fantástica opción.