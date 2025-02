Un abogado advierte: esto es lo que debes demostrar en el tribunal médico para conseguir la incapacidad

Un abogado ha dado una serie de consejos para ayudar a las personas que lo necesiten a conseguir la incapacidad permanente ante un tribunal médico. Conseguir esta prestación que ofrece la Seguridad Social es el objetivo para muchos españoles que sufren una enfermedad o discapacidad igual o superior al 33% y para ello tiene que superar un tribunal médico. Por ello, este vídeo de un abogado y un médico se ha hecho viral en las redes sociales.

«Es una prestación que se reconoce al trabajador cuando, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral». Así define la página web oficial de la Seguridad Social la pensión por incapacidad permanente, que puede ser parcial, total (se puede desempeñar otro trabajo), absoluta o de gran invalidez, que es cuando se necesita la ayuda de terceros para valerse en el día a día.

España cerró el año 2024 con 4,12 millones de personas con discapacidad, que equivale a un 10% de la población. Por ello, de los 13.432,4 euros que se invirtieron en pensiones en la nómina de enero, estableciendo un récord en el gasto en prestaciones contributivas. De esta cantidad, 1.204,7 millones se gastaron en pensiones por incapacidad permanente, cuya media ha subido hasta los 1.204,96 euros después de la subida confirmada del 2,8% de las pensiones contributivas.

Los consejos para conseguir la incapacidad en un tribunal médico

El abogado, @lawtips, que es todo un influencer en las redes sociales ya que cuenta con 2,5 millones de seguidores, ha publicado en un vídeo una serie de consejos para ayudar a las personas «que están mal de verdad» a conseguir la pensión por incapacidad permanente ante un tribunal médico. Para ello, ha entrevistado a un médico, que también ha dado unos tips para ayudar a los ciudadanos que lo necesiten.

«Respondiendo dudas de incapacidad permanente», reza el titular del vídeo que ha tenido una gran repercursión y cuenta con miles de reproducciones. «¿En qué se fijan los doctores para conceder una incapacidad permanente?», pregunta el abogado al doctor, que deja claro que los informes «salen de lo que hacen los médicos de la Seguridad Social, en el que se recoge todo el historial de pruebas que ellos y además se recoge el informe de actividad profesional», aconseja el médico, que también aconseja añadir los peritos médicos que la persona quiera aportar.

En este vídeo viral también se explican todos los procedimientos a la hora de conseguir la licencia para la incapacidad permanente. «Llegas al tribunal médico con tus informes más lo que ellos tienen con el objetivo de conseguir la incapacidad permanente. Siempre es un médico solo el que va a estudiarte», avisa este experto que deja claro que: «El médico tiene que ser capaz de objetivar la deficiencia que él tiene y que te va a generar una limitación para desempeñar un trabajo. Tiene que convertir el problema en una incapacidad».

«Es muy importante ver el estado. Si tienes una baja por incapacidad por una depresión y llegas al tribunal saltando y tal, pues nadie se lo va a creer. Tiene que ser consecuente el estado físico y mental con la deficiencia que se está alegando para que haya coherencia y no vean que es un fraude o un engaño», explican. @lawtips también cuenta el caso de una mujer con cáncer a la que se le denegó la incapacidad permanente por aparecer maquillada, ya que dedujeron que no daba la sensación de estar tan mal. Esto, lógicamente, se puede recurrir.

Así que el abogado y este experto médico dejan claro los pasos a seguir a la hora de conseguir la incapacidad permanente ante un tribunal médico. «Vestirse normal, no tomarse ibuprofenos, ni nada que altere tu estado anímico ni que rebaje tu dolor. Y por ejemplo, los dolores que tú tengas que se vean. Si te duele la espalda, al sentarte, que se note que te duele la espalda. No disimules el dolor. Ellos tienen que ver que estás más, no hay que disimularlo», dicen a la vez que recomiendan «intentar ir de la forma más natural posible y expresando lo que verdaderamente tienes». Para cerrar este vídeo, también dejan claro que para solicitar esta pensión «hay que estar mal de verdad».