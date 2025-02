No sólo el Congreso ha dejado en evidencia al Gobierno este miércoles al propiciar una nueva derrota parlamentaria del Ejecutivo a cuenta de las nucleares y el cierre programado de las siete centrales que existen en el país. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, está cada vez más sólo en su cruzada contra las nucleares prácticamente a nivel mundial. Este mismo miércoles, el presidente del poderoso Länder alemán de Baviera, el conservador Markus Söder, se ha mostrado partidario de revertir el cierre de las tres últimas centrales nucleares en Alemania. «Todavía es factible este año y el próximo», ha dicho.

Alemania es el único gran país europeo que ha decretado el cierre de sus nucleares, junto a España. Pero ahora hay un debate interno en el país sobre las opciones de revertir esta situación y volver a reactivar este tipo de energía, declarada verde por la Unión Europea. Söder quiere reactivar ya la central Isar 2, cerca de Landshut, capital de la Baja Baviera, pese a que la empresa propietaria ya ha empezado su desmantelamiento.

No sólo el Congreso español, no sólo el poderoso Länder de Baviera en Alemania. Además, otros países han anunciado giros de 180 grados en sus políticas sobre las nucleares y han anunciado en los últimos días millonarias inversiones. Hasta el país asiático de Uzbekistán ha anunciado este martes que quiere formar un consorcio internacional para desarrollar pequeños proyectos de energía nuclear, la primera en la región de Jizzakh.

Bélgica ha dado un giro radical a su política nuclear. El primer ministro derechista Bart De Wever, que a primeros de febrero logró el apoyo político necesario para formar un Gobierno de coalición, quiere modificar la ley de eliminación progresiva de la energía nuclear para permitir la construcción de nuevas centrales nucleares. También quiere prolongar la vida útil de los reactores nucleares Doel 4 y Tihange 3 al menos diez años más.

«Nuestro objetivo es alcanzar una cuota de cuatro gigavatios de energía nuclear en nuestro mix eléctrico», se puede leer en el acuerdo de Gobierno. «El Ejecutivo se ha comprometido a garantizar la expansión de las capacidades existentes en el corto plazo y, a largo plazo, estamos invirtiendo en la creación de nuevas capacidades», señala.

No sólo el Congreso, no sólo Baviera, y no sólo Bélgica. Enel, Ansaldo Energía y Leonardo han anunciado un acuerdo estos días para desarrollar mini reactores nucleares, los SMR (Small Modular Reactors) -propuestos en España por el PP-. Además, el Gobierno italiano presentó a finales de enero el proyecto de ley para desarrollar la energía nuclear sostenible en Italia, prohibida desde 1987, como parte de las medidas para reducir los costos de energía y lograr la independencia energética.

Y hay más. A primeros de enero, Polonia anunció una inversión de más de 14.000 millones de euros para levantar su primera central nuclear. Polonia quiere completar la planta de energía nuclear para 2036, con la intención de reemplazar las antiguas plantas de carbón y garantizar un suministro de electricidad estable mientras realiza la transición a fuentes de energía más limpias.

El Ejecutivo de Reino Unido presentó en enero también un plan para multiplicar por cuatro su actual generación de energía nuclear, con el objetivo de alcanzar 24 gigavatios (GW) para 2050 -en torno a un 25% de la demanda energética nacional-, que incluye la construcción de una nueva planta nuclear. Invertirá 350 millones de euros en la producción del combustible necesario para alimentar los nuevos reactores nucleares.

El último informe de la Agencia Internacional de la Energía señala que hay 40 países en el mundo que están desarrollando la energía nuclear. Mientras, en España se acerca el día del cierre, en 2027, de la central de Almaraz.