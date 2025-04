200 € al mes durante 18 años: el regalo que el Gobierno va a hacer a estas personas

En un contexto en el que muchas familias españolas lidian con dificultades económicas, el Gobierno ha dado un paso adelante con una medida que promete marcar un antes y un después en la política social del país. Se trata de la Prestación Universal por Crianza, una ayuda económica destinada a aliviar la carga que supone criar hijos menores de edad. Impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esta iniciativa busca garantizar un apoyo estable, regular y directo a todas las familias con menores a cargo.

Con un importe mensual de 200 euros por cada hijo menor de 18 años, esta prestación se presenta como una herramienta fundamental para afrontar los gastos cotidianos de la crianza, desde alimentación hasta ropa o material escolar. Lo más significativo de esta ayuda es su carácter universal, es decir, su propósito de llegar a la mayoría de familias, sin importar su situación laboral o condición económica, aunque podrían establecerse límites de renta para priorizar a quienes más lo necesiten.

Prestación Universal por Crianza

La propuesta de esta ayuda universal ha sido concebida como un soporte directo para millones de familias en todo el territorio español. De acuerdo con lo anunciado, la cuantía mensual se mantendría constante durante 18 años por cada hijo beneficiario, lo que representa un respaldo económico estable y prolongado. La intención del Ejecutivo es que este ingreso permita hacer frente a necesidades básicas sin depender de trámites complejos o requisitos condicionantes como sucede con otras ayudas vigentes.

Desde el Ministerio de Hacienda ya se ha mostrado disposición a incorporar esta medida en la planificación fiscal del próximo ejercicio, teniendo en cuenta el impacto que podría tener tanto a nivel económico como social. Se estima que el coste total anual será de varios miles de millones de euros.

Requisitos

En cuanto a los requisitos para acceder a esta prestación, si bien aún no se han definido todos los detalles, se han mencionado algunos criterios básicos que probablemente serán parte del procedimiento. Entre ellos, se contempla que los beneficiarios deben tener hijos menores de 18 años a su cargo, residir legalmente en España, y convivir con el menor durante el tiempo que se perciba la ayuda. Además, podrían establecerse umbrales de renta, especialmente en una primera fase, para asegurar que las familias con menores recursos sean las primeras en beneficiarse del subsidio.

La universalidad de la ayuda no implica que se otorgue sin control alguno, sino que se quiere asegurar una cobertura amplia con un enfoque social justo. El objetivo es que las familias no tengan que demostrar una situación de vulnerabilidad extrema para acceder al beneficio, como ocurre con el Ingreso Mínimo Vital. Esta nueva prestación se concibe como un derecho de apoyo a la crianza, y no como una ayuda asistencial condicionada.

Solicitud

Sobre el proceso para solicitarla, aunque el sistema aún no ha sido activado, se espera que sea lo más accesible posible. Se prevé que las solicitudes puedan tramitarse a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social, o bien de forma presencial en las oficinas correspondientes. Además, podrían habilitarse otros canales para facilitar el acceso a la prestación, especialmente para quienes no están familiarizados con los trámites digitales.

La documentación que probablemente se requerirá incluye el certificado de empadronamiento, el libro de familia o documentos equivalentes que acrediten la filiación y convivencia, y en caso de aplicarse un umbral de renta, algún justificante de ingresos o declaración fiscal reciente. Una vez completada y aprobada la solicitud, la ayuda se ingresaría mensualmente en la cuenta bancaria del solicitante, siguiendo el modelo de otras prestaciones como el subsidio por desempleo o las pensiones contributivas.

Desde el punto de vista social, los beneficios de esta ayuda podrían ser amplios. Uno de los principales objetivos es la lucha contra la pobreza infantil, un problema que ha sido señalado por diversos organismos internacionales como uno de los más graves en España.

Comparada con otras ayudas actualmente disponibles, esta nueva medida representa un cambio sustancial en el enfoque de las políticas familiares. Mientras que el complemento de ayuda a la infancia está ligado al Ingreso Mínimo Vital y restringido a familias en situación de vulnerabilidad, la Prestación Universal por Crianza propone un modelo más inclusivo. Tampoco se trata de un pago único, como ocurre con la ayuda por nacimiento o adopción, sino de un respaldo continuo que se mantiene durante casi dos décadas.

Este modelo se asemeja al de algunos países del norte de Europa, como Finlandia o Noruega, donde existen ayudas familiares periódicas con resultados positivos en términos de igualdad de oportunidades y reducción de la pobreza infantil.

La implementación efectiva de esta ayuda dependerá, en última instancia, de su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado y de su posterior aprobación por el parlamento. Sin embargo, el simple hecho de su propuesta ha desencadenado un debate público profundo sobre la necesidad de revisar y mejorar el sistema de apoyo a las familias en el país.