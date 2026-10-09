La sanción al Manchester City puede abrir la puerta de salida a Haaland

El Manchester City, declarado culpable por la comisión independiente de la Premier de 114 de las 115 infracciones financieras que se le imputaban, se enfrenta a una sanción que puede ser histórica. Y cuando ese castigo se haga oficial, aunque el City ya anunciado que recurrirá, la situación de algunas de sus estrellas, especialmente Erling Haaland, puede variar radicalmente, sobre todo si el club citizen es condenado a descender de categoría. Ese escenario lo contemplan Haaland y su entorno pero también los grandes clubes europeos, entre ellos el Real Madrid.

Las posibles sanciones a las que se enfrenta ahora el Manchester City aparecen recogidas en la norma W.51 del manual de la Premier League (una especie de código ético o de buen comportamiento) y van desde una serie de multas económicas por cada infracción cometida hasta la deducción de puntos. Esta última opción se puede imponer cuando se dicte la resolución y puede ser de los puntos actuales o con carácter retroactivo, por lo que el Manchester City podría perder varios títulos del periodo investigado entre 2009 y 2018. También podría darse una combinación de multa y pérdida de puntos, en todo caso, debe ser «proporcional a las infracciones». En un caso extremo podría llegarse incluso a la expulsión del Manchester City de la Premier League.

De momento Haaland, como el resto de las grandes estrellas del Manchester City, se mantiene a la expectativa. Evidentemente, no existe ninguna cláusula en el contrato del delantero noruego que le permita la rescisión en caso de descenso administrativo, pero no resultaría viable desde el punto de vista económico para el club citizen mantener en su plantilla a un futbolista que gana al año más de 30 millones de euros netos con el equipo en Championship y fuera de competición europea.

Haaland está a la espera

Durante la pasada campaña electoral Enrique Riquelme anunció que tenía fichado a Erling Haaland si se convertía en presidente del Real Madrid, hecho que fue desmentido por el padre del futbolista. Desde fuentes de la candidatura se insistió entonces en que el noruego tenía una cláusula liberatoria para irse del Manchester City que estaba cifrada «por debajo de los 200 millones de euros».

Haaland amplió contrato con el Manchester City hasta 2034 y desde Inglaterra se habló entonces de una cláusula de salida que entraría en vigor a partir de junio de 2030 y que sería decreciente hasta la finalización de su contrato. Sin embargo, este extremo nunca ha sido confirmado ni por el entorno del jugador ni por el propio club inglés. Muy al contrario, su abogada y representante, Rafaela Pimenta, siempre ha insistido en que «todos mis jugadores siempre tienen la llave de la puerta» cuando quieren marcharse de un club.

Habrá que ver en que queda finalmente la sanción al Manchester City y, sobre todo, dilucidar en qué puede afectar el castigo, que se presume duro, a su club al futuro de Haaland, cuya carrera ha estado marcada por los cambios de club: Red Bull Salzburgo, Borussia Dortmund y Manchester City… hasta ahora.

Desde luego, si Haaland se pone en el mercado el Real Madrid estará muy atento. Pero no será el único. Otros trasatlánticos de la Premier, el PSG, el Bayern e incluso el Barcelona podrían intentar asaltar el fichaje del noruego, que podría producir un movimiento sísmico en el fútbol mundial. El problema para la salida de Haaland sería el precio porque no sólo habría que pagar el traspaso al City, sino la comisión a sus agentes y el gigantesco salario del futbolista.