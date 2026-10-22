Jacobo Ramón llama a la puerta de De la Fuente y el Real Madrid no le pierde de vista

Jacobo Ramón está haciendo méritos para que Luis de la Fuente mire hacia Como. El central formado en el Real Madrid sigue creciendo a las órdenes de Cesc Fábregas y acaba de añadir otra actuación importante a su recorrido en Italia participando en la goleada al Manchester United marcando el cuarto tanto de una noche histórica para el equipo italiano. Con 21 años, acumula experiencia, responsabilidad y argumentos para aspirar a la selección absoluta. En Valdebebas tampoco le pierden de vista.

El gol contra el United le dio visibilidad, pero su progresión se explica por mucho más. Jacobo ha encontrado un equipo que le permite defender, participar en la construcción y asumir responsabilidades con el balón. Fábregas exige a sus centrales que intervengan desde el inicio de las jugadas y el español está respondiendo en un escenario que ya incluye noches de Champions. Ante el conjunto inglés, además, apareció en el área rival para completar el 4-1.

Sus números europeos ayudan a medir ese crecimiento. Ha completado los 270 minutos de las tres primeras jornadas, con un gol, nueve entradas y 26 recuperaciones. También presenta un 93,67% de acierto en el pase, un dato que refleja su participación en un equipo que quiere construir desde atrás. Continuidad y precisión en la competición que más exige.

Argumentos para la Absoluta

El siguiente objetivo está en España. Jacobo todavía tiene su recorrido internacional reciente en la sub-21, con la que participó en los compromisos de septiembre y octubre y marcó ante Finlandia y San Marino. Su salto a la Absoluta es una aspiración que empieza a encontrar respaldo en su rendimiento semanal, aunque todavía debe ganarse ese paso.

El perfil ofrece motivos para seguirlo. Su envergadura le permite competir por arriba y tener presencia en las dos áreas, mientras que su capacidad para dar salida al balón encaja con lo que necesita España de sus centrales. El desafío consiste en mantener esas prestaciones cuando aumenta la exigencia, cuando toca defender lejos de la portería o cuando el rival obliga a decidir con menos tiempo.

Ahí está el valor de su experiencia en el Como. Jacobo está creciendo mediante partidos en los que tiene un papel importante. La Serie A le exige concentración, lectura de los movimientos del delantero y contundencia en el área. La Champions añade rivales y situaciones que aceleran ese aprendizaje. El central va reuniendo un recorrido que le permite llamar a la puerta de De la Fuente con argumentos deportivos.

La competencia en la Selección es alta y una convocatoria no se gana con un gol. Pero sostener el rendimiento en Italia y trasladarlo a Europa es el camino para entrar en esa conversación. Jacobo tiene por delante el reto de convertir este inicio de temporada en una campaña completa de regularidad.

El Madrid conserva una vía de regreso

Su evolución también interesa al Real Madrid. El club blanco acordó su traspaso al Como en el verano de 2025, después de una formación que había comenzado en 2013, cuando llegó a la cantera con ocho años. Se marchó para encontrar continuidad tras debutar con el primer equipo y disputar sus primeros encuentros en la élite.

La operación dejó abierta una puerta para recuperarlo. El Real Madrid conserva el 50% de una futura venta y opciones de recompra, una fórmula que le permite mantener una posición favorable sobre el futuro del defensa. La cantidad publicada para un posible regreso el próximo verano ronda los nueve millones de euros, aunque el comunicado oficial del traspaso no detalló las condiciones económicas.

Eso no convierte su vuelta en una decisión tomada. Habrá que valorar las necesidades de la plantilla y el papel que podría tener el jugador. Para Jacobo, la continuidad está siendo una parte fundamental de su crecimiento y cualquier siguiente paso deberá tener en cuenta ese espacio para competir.

Mientras tanto, el central sigue haciendo su trabajo en Como. La noche contra el Manchester United le permitió enseñar su progresión en un escaparate grande. De la Fuente tiene un defensa joven que acumula argumentos y el Real Madrid, un canterano al que sigue de cerca y sobre el que conserva derechos. Jacobo está consiguiendo que su nombre gane peso en los dos escenarios.