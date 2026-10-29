Pedro Martínez: «La lesión de Jantunen es en la fascia del pie y no tiene muy buena pinta»

Pedro Martínez compareció tras la victoria del Real Madrid contra el Fenerbahce en el primer partido contra un rival de altura esta temporada y, además de «felicitar a los jugadores» por su «determinación», habló de la nota negativa, que es la lesión de Mikael Jantunen. El jugador finlandés apoyó mal el pie en una caída al término del segundo cuarto y no volvió a la cancha. «No tiene muy buena pinta», aseguró el entrenador madridista.

«Lo de Jantunen me han dicho que es un problema en la fascia y no tiene muy buena pinta. No sabemos el alcance de la lesión, pero no creo que juegue ni el domingo ni la semana que viene». Preguntado por el caso de Nick Smith Jr., que tampoco jugó ante el Fenerbahce tras quedarse fuera en Vitoria, afirmó que son lesiones parecidas.

«La lesión es muy similar, pero no es lo mismo si la fascia se ha roto completamente. Depende de cada jugador. Nick no se rompió, con lo cual parece que es una buena noticia. No creemos que vaya a ser una baja de larguísima duración. Con Jantunen debemos esperar a mañana», sentenció Pedro Martínez.

«Nos ha costado meternos en el partido porque en jugar físico han sido mejores. Pérdidas, canastas fáciles, hemos defendido mal situaciones de 1×1… Con la entrada de Facu Campazzo, Alberto Abalde y Luwawu-Cabarrot hemos encontrado el ritmo. Hay que felicitar a los jugadores porque han tenido mucha determinación contra un equipo que defiende muy bien», comenzó Pedro Martínez.

«Nos ha faltado el rebote, que es la labor más importante de todas. La afición retroalimenta al equipo. Los jugadores estaban muy concentrados. En la segunda parte ha tenido una mentalidad ganadora», añadió. Sobre el crecimiento de Maledon, el técnico dijo que el «mérito» es del jugador, pero no lo destacó por encima del resto: «Hemos hecho un partido coral. Hoy ha habido muchas actuaciones individuales que han sido muy importantes».

«Como pasa muchas veces en la vida, cuando sufres y te recuperas de los malos momentos, te sabe mucho mejor. Siempre me gusta decir que la táctica viene después del carácter, la mentalidad y la determinación. Ha sido la clave para sacar el partido contra un equipo que te hace tener malas sensaciones. Melli y Braxton Key son grandes defensores», afirmó.

«Lo que no deberíamos hacer es relamernos demasiado. Somos un equipo en formación, como ellos y como todos. Hay muchas cosas en las que crecer. Hemos de analizar el partido y ver qué pasa con el rebote ofensivo y seguir mejorando», animó el catalán.