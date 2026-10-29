Nick Smith también se pierde el Real Madrid-Fenerbahce: segunda ausencia en mitad de las dudas

Las lesiones nunca se producen en buen momento, pero, sin duda, la sufrida por Nick Smith Jr. es totalmente inoportuna. El estadounidense se va a perder el segundo partido del Real Madrid esta semana y no jugará contra el Fenerbahce tras ver desde la banda del Buesa Arena el pasado martes el choque de los blancos ante el Baskonia. Unas molestias en su pie derecho son la causa de que no esté pudiendo defenderse de las críticas sobre la cancha.

Y es que, como decimos, la baja de Nick Smith se ha presentado en el momento en el que han aparecido las primeras dudas acerca del rendimiento del jugador. En su primer mes como madridista, sus números no han estado a la altura de lo que se esperaba y, aunque el club era consciente de que su adaptación sería más lenta que la del resto de fichajes al ser el último en llegar, viniendo además de Estados Unidos, existe cierto descontento.

En el lugar de Nick Smith este jueves entra Sergio Llull, cuando el martes lo hizo Max Shulga. Hasta el momento, el escolta promedia 13:15 minutos en la Euroliga y 16:51, aunque sus porcentajes de triple, que al fin y al cabo es para lo que llegó a la disciplina blanca, están por debajo de lo que se buscaba con su incorporación: 7/31 en total.

Nick Smith se hizo daño en el último cuarto del Lleida-Real Madrid el pasado domingo y no jugó contra Baskonia ni tampoco lo hará este jueves frente al Fenerbahce, el primer test de altura para Pedro Martínez como locales en esta Euroliga.

Tras ese último encuentro, el estadounidense reaccionó a las críticas de ciertos aficionados madridistas en sus redes sociales, una muestra de que el propio jugador es el primero que no está contento con su situación: «Pongan la presión sobre ustedes mismos. Ninguna presión para mí en absoluto. Todos estos mensajes y ninguno de ustedes me lo dirá a la cara. Equipo jugando, bueno, mejorando cada día. Eso es todo lo que importa. Mantengan esa misma energía».