El Madrid pierde a su estrella: Maledon sufre un esguince de rodilla

El Real Madrid perderá a su estrella por un tiempo. El club blanco ha comunicado este viernes que Théo Maledon tiene un esguince en la rodilla derecha que sufrió en una acción muy fea este jueves al término del primer cuarto del partido de Euroliga contra el Fenerbahe en el Palacio.

«Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Théo Maledon por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en la rodilla derecha. Pendiente de evolución», informa la entidad madridista.