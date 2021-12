Alexander Zverev ha dado el salto definitivo esta temporada y se ha convertido en el número 3 del ranking ATP. Entre sus títulos más destacados están las Finales ATP y el oro en los Juegos Olímpicos de Tokio. Estos trofeos le convierten en un firme candidato a pelear por el número uno la próxima temporada, una lucha para la cual descarta a Rafa Nadal y Roger Federer.

«Creo que el próximo año podría ser muy similar a los últimos seis meses de este año», comienza diciendo Zverev durante su entrevista en el podcast Das Gelbe vom Ball de Eurosport Alemania. El campeón olímpico afirma que el nuevo Big 3 lo van a formar Medvedev, Djokovic y él: «Antes, siempre se hablaba de Nadal, Federer y Djokovic; ahora los grandes títulos eran los Juegos Olímpicos, el US Open, Turín (Finales ATP) y Wimbledon, y todos los ganamos Medvedev, Djokovic y yo. No espero que sea diferente el próximo año», dijo.

Zverev comenzó el 2021 en el puesto número 7 del ranking y lo ha terminado en el podio tras conquistar las Finales ATP. El tenista nacido en Hamburgo cree que el número uno no es inalcanzable en 2022, aunque para ello debe ganar grandes torneos. «Sé que no estoy lejos de eso, pero para eso también tengo que ganar torneos y Grand Slams».

De hecho, podría lograr el trono de la ATP si gana el Abierto de Australia y Djokovic se pierde el torneo. Cabe recordar que la presencia del serbio está en duda debido a su postura contra la vacuna del Covid-19. Todavía no ha desvelado si se ha vacunado o no, pero en caso de no estarlo no podría participar en el primer Grand Slam del curso salvo que la organización del torneo modifique las normas.

«La situación con Novak y Australia sigue siendo un gran interrogante. Por supuesto, espero que le permitan jugar, eso está muy claro», afirma el germano. Respecto al número uno reconoce que «hay miles de cálculos matemáticos, si él no juega contra Australia y yo gano el Abierto de Australia, entonces soy el número uno del mundo y así sucesivamente».

«Ahora no es el momento de pensar en (ser el número uno), es el momento de prepararse lo mejor que pueda para que esté físicamente capacitado para jugar», añade. Su principal objetivo es llegar en las mejores condiciones a la gran cita para intentar ganar su primer grande. El año pasado cayó en semifinales frente a Dominic Thiem.

«Me he calmado mucho. También estoy envejeciendo. Ya no tengo 18 o 19 años. Entiendo tal vez un poco más de cosas sobre la vida y entiendo que hay que mantener la calma en situaciones importantes. Eso ha tenido su efecto en mí este año», concluyó el tenista alemán.