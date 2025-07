Zverev se entrena con Toni Nadal en la academia de Rafa y se disparan los rumores: ¿Nuevo entrenador?

Zverev desfiló por el All England Club antes de tiempo, mucho antes de lo esperado. Claudicó contra Rinderknech y tal y como llegó se fue. Fue en primera ronda, el día de su debut en Wimbledon. Nunca ha pasado de cuarta ronda sobre la hierba inglesa, pero no se esperaba su adiós en el primer partido. La derrota significó el volver a chocar contra un muro. Uno invisible, contra sí mismo, que le no ha logrado superar en los últimos años.

«Nunca me había sentido tan vacío como ahora. He perdido la alegría en todo lo que hago. Ni siquiera cuando gano siento esa felicidad y motivación por seguir. Me voy a dormir sin motivación por levantarme al día siguiente y eso se refleja claramente en mi rendimiento. Quizá sí tengo que buscar ayuda, es posible que, por primera vez en mi vida, lo necesite», explicó tras despedirse del Grand Slam inglés.

El bloqueo de Zverev, perteneciente a esa generación intermedia entre el Big Three y el duopolio de Alcaraz y Sinner, responde más a un tema mental y emocional que tenístico. Sólo ha disputado tres finales de Grand Slam y no ha salido vencedor de ninguna de ellas. Tal vez sea ese frenazo mental lo que le ha hecho tomar la decisión de recurrir a Toni Nadal, orfebre de Rafa Nadal y su mentalidad.

Zverev, actual número 3 del ranking ATP, se entrenó este lunes en las instalaciones de la Rafa Nadal Academy, en Mallorca, bajo las órdenes de Toni Nadal, preparador de Rafa durante gran parte de su carrera. Las imágenes del deportista germano en Mallorca han causado una gran sorpresa tras sus recientes declaraciones en Wimbledon. Los rumores se han disparado desde entonces con una posible unión.

Varios medios de comunicación alemanes han informado que Toni Nadal podría convertirse en su entrenador «desde un rol de mentor», por lo que esta nueva unión podría suponer un impulso anímico para Zverev en uno de los momentos más delicados de su carrera y con vistas a la gira americana y, concretamente, al US Open. El corto plazo será el juez que dicte sentencia sobre si Toni Nadal y Zverev juntan sus caminos.