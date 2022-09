Zarco critica a Márquez: «Fue un poco lejos»

El accidente de Marc Márquez con Fabio Quartararo en la primera vuelta del GP de Aragón de MotoGP sigue trayendo cola. A pesar de que tanto el francés como el español lo calificaron como incidente de carrera, Johann Zarco se ha pronunciado al respecto y ha arremetido duramente contra el de Repsol Honda. El piloto del Pramac lo vivió todo en primera persona y asegura que el ilerdense «fue un poco lejos».

«En la curva tres, Marc se fue a tope hacia la derecha para preparar la curva a izquierdas. El accidente fue muy malo y tuve que frenar para evitar a Fabio», aseguró Zarco respecto al incidente entre el líder del Mundial y el ocho veces campeón del mundo. «Márquez fue un poco lejos. Me gusta mucho su estilo, es uno de los más rápidos, y se lo dije el jueves, pero maniobras como esa en la carrera, especialmente después de lo que le pasó con Fabio, quizás fue exagerado», añadió.

Lo cierto es que no fue el único incidente de la carrera, ya que después, como consecuencia de lo sucedido con Quartararo, Márquez tuvo un toque con Nakagami que acabó con el japonés en el suelo. «Es una manera de encontrar una excusa y así que no le echen la culpa por el accidente. Claro que el carenado estuvo involucrado, pero le vi en la curva cuando perdió la trasera y aún así continuó insistiendo en su manera de pilotar, incrementando el riesgo».

Según Zarco, el de Cervera fue demasiado agresivo en esa maniobra. «Es su palabra contra la mía. Quizás porque él es más fuerte que yo, su palabra vale más», dijo en declaraciones recogidas por GPOne. No obstante, el francés no es el único que ha cargado contra el ilerdense por su acción durante el GP de Aragón. Marc dio sus explicaciones tras la carrera pero no convencen al del Pramac que se suma a los haters que culpan al de Honda por el choque.