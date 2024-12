Ya están todos: los 32 equipos que jugarán el Mundial de Clubes 2025

El novedoso Mundial de Clubes del año 2025, primera edición con un formato al estilo de un Mundial de selecciones, ya tiene a sus 32 equipos clasificados. Estos 32 serán los clubes que participen en este torneo organizado por la FIFA que se disputará en Estados Unidos en junio y julio de 2025 y en el que hay dos equipos españoles: Real Madrid y Atlético de Madrid.

La victoria del Botafogo en la Copa Libertadores cerró ya de forma definitiva estas 32 plazas en este Mundial de Clubes, que no tiene nada que ver con los disputados en los últimos años. Este Mundial se jugará del 15 de junio al 13 de julio, unas fechas en las que los futbolistas, en un año sin Eurocopa y Mundial de selecciones, deberían estar de vacaciones, pero que en esta ocasión se coloca para un novedoso Mundial de Clubes.

Será la primera edición que se juegue con este modelo, que es a imagen y semejanza de lo que fueron los Mundiales de selecciones. Es decir, hay 32 equipos que se dividen en ocho grupos de cuatro equipos. Los dos mejores de cada grupo se clasifican para octavos de final, ronda ya eliminatoria que se juega a un único partido. Y así hasta la final que se jugará en Nueva York el 13 de julio.

Son 32 equipos que se dividen por su situación geográfica, es decir, por el continente al que pertenecen. Europa (UEFA) tiene 12 plazas. Sudamérica (CONMEBOL) cuenta con seis. África (AFC), Asia (AFC) y Norte y Centro América (CONCACAF) suman cuatro equipos cada uno de ellos. Oceanía (OFC) uno y el país anfitrión, Estados Unidos, tiene representación con un club por invitación, que es el Inter de Miami en el que juega Leo Messi.

Los 32 equipos clasificados para el Mundial de Clubes 2025

Europa: Real Madrid, Atlético de Madrid, Oporto, Benfica, Manchester City, Chelsea, Bayern de Múnich, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Juventus, Inter de Milán y Salzburgo .

. Sudamérica: Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Boca Juniors y River Plate .

. África: Al-Ahly, Wydad Casablanca, Esperance de Túnez y Mamelodi Sundowns .

. Asia: Al-Hilal, Urawa Red Diamons, Al-Ain y Ulsan Hyunday .

. Norte y Centroamérica: Monterrey, Seattle Sounders, León y Pachucha .

. Oceanía: Auckland City .

. Estados Unidos (invitado por anfitrión): Inter de Miami.

Sedes del Mundial de Clubes

El MetLife Stadium y el Red Bull Arena de Nueva Jersey, el Hard Rock Stadium de Miami, el Rose Bowl de Pasadena y el Mercedes Benz Stadium de Atlanta figuran en la lista de estadios que albergarán en 2025 la primera edición del Mundial de Clubes de la FIFA

El Lumen Field de Seattle, el Camping World Stadium y el Inter&Co Stadium de Orlando, el Bank of América Stadium de Charlotte, el TQL Stadium de Cincinnati, el Audi Field de Washington DC, el GEODIS Park de Nashville y el Lincoln Financial Field de Philadelphia completan la lista de 12 sedes del nuevo Mundial de Clubes, que se jugará del 15 de junio al 13 de julio con 32 equipos, con particular protagonismo en el Este de Estados Unidos.

El sorteo del Mundial de Clubes, que tendrá ocho grupos de cuatro equipos cada uno, se celebrará el próximo jueves 5 de diciembre.