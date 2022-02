Xavi Hernández compareció este sábado en la previa de la jornada 26 de la Liga Santander entre el Barcelona y el Athletic de Bilbao. El egarense llega con la moral alta tras sus últimos resultados y la clasificación para los octavos de final de la Europa League tras eliminar al Nápoles de manera contundente. Cuenta sólo con la baja confirmada de Jordi Alba, que cumple sanción para este partido, por lo que podrá volver a alinear al que parece ya su once de gala, ésta vez con Dani Alves en él.

Athletic

«No creo que cambie Marcelino, ni el estilo ni el jeugo. Marcelino es un grandísimo entrenador, que trabaja bien. Es un rival muy físico, que juegan en un bloque bajo. Es el último rival que nos ha ganado. No sé si harán rotaciones. Nosotros nos miramos a nosotros, buscamos consolidar todo lo bueno que estamos haciendo. Somos un equipo diferente al que jugó la última vez con ellos en San Mamés. Será un partido complicado».

Somos un equipo diferente

«Nosotros cambiaremos poco. Ellos tampoco cambiarán mucho. Hemos mejorado en muchas facetas del juego. Tenemos más dinamismo. Se ven otros movimientos en ataque. Los jugadores han ganado confianza. Hemos mejorado pero se debe demostrar cada partido. Es un examen cada partido. El Athletic está en forma, ha ganado a la Real y está en semis de Copa. Es un rival complicado. Debemos confirmar nuestra mejora con este partido».

Memphis y Lenglet

«Están entrenando normal, están bien. Están al 100%. Si no hay contratiempos estarán en la lista. Hay mucha más confianza que al principio de temporada. Memphis es un futbolista importante. Hay competitividad y eso es mejor para mí. Depende del rendimiento de cada jugador. Pero son dos futbolistas importantes, deben serlo. Dependen de ellos y su rendimiento».

Euforia

«Está bien que haya ilusión y euforia.. Tenemos que ser realista, tenemos que trabajar con calma y ser humildes. Debemos demostrarlo mañana también. Que estamos en mejora. Cada partido es una final sigo teniendo el mismo discurso que el primer día. Sin descartar nada pero es muy difícil ganar la liga. Me alegro que el presidente esté con euforia y con ganas. Es un líder natural y me parece bien».

Ilusión de la afición

«Con mucha ilusión también. La gente que me para, me demuestra ilusión. Tenemos que seguir trabajando con ilusión, con el mismo esfuerzo y sacrificio. Se puede ganar, empatar o perder en el fútbol pero en el Barça sólo puedes ganar. Si no ganamos debemos dejar todo. Que el equipo gane o pierda lo va a dar todo y es fundamental. Tenemos que ilusionarles otra vez. Necesitamos a la afición y agradecerles».

Qué debe mejorar

«Debemos mejorar en muchos aspectos, perdemos balones innecesarios aún. Nos tiene que dar vergüenza perder el balón en muchas ocasiones. Tenemos que defender mejor en el área. Hay muchos puntos a mejorar. Pero es una evidencia que hay mejora desde que cogí el equipo a ahora. Tenemos que dar el máximo y seguir. No podemos decir que estamos a un nivel altísimo. En momentos sí, en otros no. Hay un margen de mejora muy grande aún».

Goles de contragolpe

«El Madrid nos pilló a la contra igual que nosotros pillamos al Nápoles. Cuando nos aprietan en medio campo. Recuerdo a Stoichkov, a Villa o Henry en el Bernabéu. Esto también es fútbol. Es aprovechar los espacios que hay generados. Es adn Barça. Cabe todo. Un gol de córner es muy válido. No cambia el estilo ni el modelo, aprovechamos los espacios y la debilidad del contrario. No hay problema».

De Jong

«Lo primero que hay que destacar es su personalidad. Es una persona muy autocrítica. Siempre pregunta cómo puede mejorar. Tiene que mantener el nivel, tiene la capacidad para marcar diferencias. Que prueba el disparo. que siga siendo trascendente para el equipo. Es un gran futbolista. Hay momentos que lo ha pasado mal pero es un futbolista muy fuerte y capaz. Es muy crítico. Es una persona humilde. Es un gran futbolista».

Elogios y críticas

«Siempre habrá las críticas. No pasa nada. Sé donde estoy. Tengo un cargo de mucha responsabilidad. Esto va de excelencia, de ganar, de hacerlo muy bien. En el campo fuera del campo, en las ruedas de prensa, sé dónde estoy, un club de máxima exigencia. Hay que ganar y jugar bien. Esto le gusta a la gente, es lo que estamos entrenando. Es el modelo que nos ha hecho grande. Tenemos que seguir trabajando. Acepto la crítica. Esta semana ha habido elogios pero pasará también lo contrario».

Athletic

«Nico e Iñaki son muy rápidos. Generan muchos espacios, imagino un Athletic rápido al contraataque. Debemos intentar minimizarles, no será fácil. Será difícil. Son futbolistas de gran nivel. Estamos hablando de un Athletic muy bueno. De unas generación de futbolistas importante».

Muchos goles encajados

«Debemos mejorar en esto. Tenemos que intentar la portería a cero. Debemos intentar que el rival dispare tanto, las faltas de concentración, menos errores. Es uno de los objetivos a corto y medio plazo».

Posición de interior

«Me agradaría jugar siempre. He disfrutado mucho, y espero que los jugadores con esta idea de juego también. La idea es entender el juego. Si requiere venir o atacar la jugada. Esperamos que marque goles, que sean trascendentes. Es lo que le pido a Pedri, Gavi, Nico, De Jong… Están haciendo goles, están generando y es importante para nosotros».

Empezar ganando

«Adelantarse en el marcador es trascendente en el juego. Para nosotros es fundamental. Los delanteros no solo generan gol, cómo entienden el juego. Ferran es muy madura en el juego, así como Aubameyang y Adama. Eso marca diferencias».

Portería a cero

«Debemos mejorar en muchos aspectos, en la línea, estrategia, situaciones de concentración, errores individuales… Son muchos aspectos a mejorar, debemos ser autocríticos. Es el margen de mejora que digo. Tenemos que ser más fiables y sólidos. Somos más creíbles si vamos ganando, se puede corregir mejor».

Puyol

«A cenar iremos igual, es un tío muy optimista, le agradezco mucho. Tiene confianza en mí. Ojalá lo tuviéramos en el vestuario. Le agradezco mucho. Vamos a luchar, intentaremos no dejarle mal. Estamos en una situación difícil con mucha diferencia de puntos. Vamos a luchar hasta que las matemáticas digan lo contrario».

Dest

«Sergiño está haciendo un último mes y medio muy bueno. Le hemos corregido cosas defensivas, se está atreviendo arriba. Está a un nivel alto y nos ayudará mucho. Cuando llegué tuvo molestias que no le dejaron estar cómodos. Está demostrando que tiene nivel para jugar. Todos tienen que competir y el rendimiento dirá».

Los fichajes

«No me sorprende Auba, porque siempre ha tenido capacidad goleadora. Trabaja mucho para el equipo, las ganas que tiene. Adama me ha sorprendido con la toma de decisión. Elige bien. El que más me ha sorprendido es Ferran Torres. Me parece un futbolista de otro nivel. El trabajo que hace para el equipo, como presiona, se asocia bien, trabaja en defensa… Es un jugador de nivel top mundial. Ya me gustaba, pero lo puedo corroborar».