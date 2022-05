Xavi Hernández compareció tras la victoria del Barcelona ante el Celta de Vigo en el Camp Nou. El egarense, pese al triunfo, no quedó todo lo satisfecho que debería a consecuencia del juego de su equipo, errático y timorato en el primer tiempo. Sí quedó contento por la pegada que demostraron sus delanteros, clave para que el partido se inclinara a su favor. Dio tranquilidad con el parte médico de Ronald Araujo y volvió a destacar que el fichaje de Haaland era imposible por un tema económico.

Primer tiempo malo

«La idea era jugar 3-4-3, tener superioridad con Alves. Contrarrestar el centro del campo del Celta de Coudet. Pero no estábamos cómodos. Volver al 4-3-3 tras la segunda parte. No hemos estado bien. Aun así hemos ido ganando. En la segunda parte con otro sistema, hemos estado mejor. Pero hemos seguido perdiendo pelotas, no estuvimos cómodos. Después de la expulsión sí, pero es lógico. Nos faltó pausa, control… No estuvimos bien, es una evidencia. Tras la expulsión no tuvimos problemas».

Araujo

«Tuvimos miedo de que pudiera pasar alguna desgracia. Pero nos dijeron que estaba bien. Va a pasar la noche en el hospital pero está bien. Está tranquilo. Va a pasar la noche en el hospital pero mañana estará en casa».

Dembélé

«Ousmane es capaz de marcar diferencia. En el fútbol no sólo es el gol. Es defender bien, es el portero, asistir… Muchas veces se marca diferencias con las asistencia y él lo estaba haciendo Estábamos mal y aparece él. Marca diferencia. Es importante para mí, es diferente, especial…».

Tarjetas

«No está sentenciado el segundo puesto pero las tarjetas no estaban programadas. Recuperamos a Busi pero perdemos a Araujo. Hay que jugar mejor, competir mejor. Otros días jugamos mejor y no se ganó. Noy sin hacer un buen partido te vas con los tres puntos. Hemos sido muy efectivos».

El fichaje de Haaland

«Le deseo todo lo mejor. Nosotros no hemos podido competir a nivel económico. Imposible en estos momentos. competir con esas cifras. Así ha sido la cosa».

Motivación

«Suficiente motivación la posición y jugar un título. En lo económico también es un plus. No hemos estado finos hoy, estuvimos espesos. La parte positiva es que ganamos. Otro día nos pasó peor. Jugamos bien y no fuimos efectivos. Hoy nos ha pasado todo lo contrario. Estoy contento por los tres puntos, pero hay que mejorar, es una obviedad».

Riqui Puig

«Hoy he probado otro sistema y encajaba mejor esto. Necesitábamos alguien que llegara al área y jugar entre líneas. La competencia que tiene… pero luego ha participado. Estoy contento con él. Tiene una competencia altísima».

Jugar más fácil

«Hay que jugar más sencillo, más fácil. Cuando pierdes un balón el siguiente tiene que ser oro. Tenemos que ser responsables. Se entrena. Hay que seguir mejorando. Hacer más acciones buenas que malas. Cuando no pierdes el balón todo se ordena. Nos ha faltado eso. Hay bajas importantes, se notan. Gente que no pierde el balón y se hilvana el equipo. Lo estamos notando».

Memphis

«Cuando acabe la temporada valoramos. Memphis es importante, marca diferencias, entrena bien, es un líder. Estoy contento con él. Puede jugar en muchas posiciones. Es un jugador que tiene gol y lo debemos valorar».

Alude a las bajas

«En muchos momentos el 3-4-3 lo tenemos en cuenta. Tiene riesgos defensivos. Los pivotes tienen que recuperar muchos balones, estar bien en vigilancias. Hoy el sistema de Coudet era quizá un buen partido para hacerlo pero no nos ha salido bien. A los 20 minutos les dije que cambiáramos el sistema».

Ansu Fati

«Hoy ha estado bien, dinámica, con una marcha más que los últimos partidos. Lo veo bien. Supongo que en Getafe podremos ponerlo más. La sensación con él es muy buena».