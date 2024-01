«Esta pregunta no tiene ningún sentido. El míster sigue con la confianza del presidente y la dirección deportiva y esta derrota no cambia nada», decía Deco, director deportivo del Barcelona sobre Xavi Hernández, minutos después de la dolorosa derrota ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España, ratificando al entrenador culé, aunque muy diferente sería si el Unionistas de Salamanca consigue imponerse en estos octavos de final de la Copa del Rey: Xavi se la juega de verdad.

El Barça cerró filas tras el repaso que le dio el Real Madrid en Riad, en Arabia Saudí, donde el equipo blanco demostró su superioridad absoluta en este torneo, donde el recital de Vinicius hubiera bastado, pero Rodrygo también se unió a la fiesta. Los de Xavi parecieron un equipo menor ante el conjunto de Carlo Ancelotti, débil y apático, que fue incapaz de reaccionar con vehemencia tras la clase de fútbol que impartieron los blancos.

Pese a que la imagen de los jugadores fue la que fue, sin reacción contundente en el segundo tiempo y especialmente tras la expulsión de Ronald Araujo, las críticas mayoritarias cayeron sobre Xavi Hernández, al que el libreto de Carletto le pasó por encima. Las jugadas de los primeros dos goles, pese a los errores de la zaga, llegaron tras explotar la línea adelantada culé y su presión.

Una derrota ante Unionistas de Salamanca que conlleve a la eliminación de la Copa del Rey en octavos, podría significar el fin de la era Xavi Hernández, dejando insostenible su continuidad por los resultados y el juego. Incluso, una imagen pobre, una prórroga o un partido gris en definitiva, también podría ser detonante.

Y es que el Barça viene arrastrando unos resultados y un juego deficientes, malos, que ponen en duda el papel del egarense pese a que éste se empeñe en recalcar en cada comparecencia pública, que su equipo está mucho mejor que cuando entró al cargo…

Xavi no quiere oír destitución

«Si tiras del vídeo de Luis Aragonés, esto va de ganar, ganar y volver a ganar. Si no ganamos y no conseguimos títulos habrá consecuencias, pero como se ha ganado y se han conseguido títulos, sigo estando aquí. Si el año pasado no hubiera ganado la Liga ahora mismo no estaría aquí», decía Xavi en la previa del encuentro ante Unionistas, consciente de su situación, de que se la juega en este partido y en las próximas semanas, aunque deja claro que él no será un inconveniente para los culés.

«Por encima de todo soy culé y quiero a este club. Pase lo que pase. Estoy aquí para sumar y para ayudar. Cuando me digan que ya no sumo, me iré a casa sin problemas. El día que note que no están conmigo, cogeré las cosas y me iré… Estamos tocados. Las derrotas contra el Madrid pesan y cuesta de digerir», espetó.

El Barcelona es actualmente cuarto clasificado en la Liga EA Sports, empatado a puntos con el Athletic (3º), aunque con un partido más el cuadro bilbaíno. El Real Madrid está siete puntos por encima y el Girona a ocho, aunque también con un partido más. En Champions League, dentro de un mes, se medirán al Napoli en otro partido complejo, aunque un rival lejos de su mejor versión, a 20 puntos del liderato en Italia.