Xavi Hernández tiene un problema con los centrales

El Barcelona ha hecho oficial en la mañana de este miércoles el fichaje de Iñigo Martínez. El central español queda vinculado al conjunto azulgrana hasta 2025 con una cláusula de 400 millones de euros. Aunque se trate de un gran fichaje para Xavi Hernández por el hecho de llegar libre, esta contratación pone en serios problemas al técnico español en la parcela defensiva.

Con el aterrizaje de Iñigo Martínez, Xavi Hernández cuenta ahora con seis centrales. Los indiscutibles Araujo y Christensen; Koundé, que parece que jugará como lateral diestro ante la falta de jugadores en esa posición, Marcos Alonso y Eric García, quien tiene muchas posibilidades de salir después de convertirse en el quinto central de la plantilla y con unas opciones de tener minutos realmente ínfimas. Luego, Lenglet sigue siendo futbolista del primer equipo pese a haber jugado en las filas del Tottenham la pasada temporada.

Aunque todo parece que el central francés vaya a salir de nuevo y esta vez en forma de venta, la realidad es que Xavi Hernández cuenta con un auténtico ‘overbooking’ en la defensa. Por otro lado, Eric García suena para el Betis, que estaría en negociaciones con el Barcelona para obtener la cesión del central español. Después de una temporada donde sus minutos se han visto reducidos drásticamente, el español vería con buenos ojos a un club que jugará la Europa League.

El fichaje de Iñigo Martínez podría catalogarse como un problema o como una bendición ya que el central vasco cuenta con una dilata carrera en el fútbol español entre la Real Sociedad y el Athletic Club. El de Ondarroa llega a ‘can Barça’ para reforzar los centrales, pero también para sumar una ficha más a una posición que ya está muy concurrida.

¿Koundé lateral?

La posición que no está concurrida es la del lateral derecho. El pasado ño se vio como Xavi Hernández solo confió en Koundé, pese a que el francés le haya comunicado su deseo de jugar como central. Sergi Roberto es el otro jugador que se sitúa en esa posición, pero no cuenta con la confianza total dl técnico. A la vista está la importancia que tuvo el ex del Sevilla en esa posición la pasada temporada.

Sergiño Dest y Julián Araujo, por otro lado, se jugarán el puesto en la pretemporada en esa posición. Eso sí, para ser el segundo o tercer lateral diestro de la plantilla. Todo hace indicar que Koundé seguirá en esa posición con Sergi Roberto como suplente. Ahí es cuando aparecen estos dos jóvenes jugadores para convencer a Xavi Hernández.