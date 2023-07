El Barça cierra el fichaje de Vitor Roque por 35 millones

El Barcelona ha cerrado con el Athletico Paranaense el fichaje de Vitor Roque, una de las grandes promesas del fútbol brasileño, por 35 millones de euros fijos más 10 en variables. El joven delantero de 18 años firmará por seis temporadas, hasta junio de 2029, y contará con una cláusula de 1.000 millones de euros. Deco ha sido clave en la llegada de la perla brasileña.

El plan de la entidad blaugrana es que el chico se quede en el Athletico Paranaense hasta final de temporada, que concluye el primer fin de semana de diciembre. Así, Vitor Roque se incorporaría a las filas del conjunto que dirige Xavi Hernández en enero de 2024. El joven jugador brasileño está llamado a ser uno de los referentes en ataque de la canarinha junto a Endrick, la nueva joya que ha fichado el Real Madrid. A sus 18 años es internacional sub-20 con Brasil y disputó unos minutos con la absoluta durante el amistoso frente a Marruecos en marzo.

Desde el club catalán llevan tiempo trabajando en el fichaje de Roque y finalmente se han impuesto a grandes equipos como el Manchester United o el Paris Saint Germain, que también preguntaron por el futbolista de 18 años, y han cerrado su traspaso. Las últimas informaciones señalan que el Barça abonará 35 fijos más 10 en variables, que pagará en varios plazos. El delantero, titular indiscutible en el Paranaense, ha firmado 15 goles y cinco asistencias en los 29 partidos que ha disputado en este 2023.

Según ha desvelado Fabrizio Romano el acuerdo es total y los dos clubes están terminando de revisar toda la documentación del contrato antes de firmar. Una vez cerrado y firmado todo, se espera que el Barcelona haga oficial su fichaje y comunique que se incorporará en enero de 2024. Desde el club quieren que Vitor Roque sea el recambio natural de Robert Lewandowski en el futuro, ya que a día de hoy Xavi no cuenta con un 9 suplente que pueda reemplazar al polaco.

Vitor Roque to Barcelona, here we go! Brazilian gem born in 2005 will play for Barça. 🚨🔵🔴🇧🇷 #FCB

Understand documents are also done! Agreement fixed as Barça and Athletico Paranaense are checking all contracts.

❗️ Current plan is for Vitor to join Barça in January 2024. pic.twitter.com/yhH8gaBP5H

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2023