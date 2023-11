Xavi: «Estamos a mitad de camino para recuperar un Barça grande»

Xavi Hernández habló ante los medios de comunicación en rueda de prensa antes del enfrentamiento del Barcelona ante el Shakhtar Donetsk que se celebrará en Hamburgo. Después de la victoria en el último suspiro ante la Real Sociedad el pasado sábado, el conjunto azulgrana tiene la primera oportunidad de ser matemáticamente equipo de octavos de final de esta Champions League.

El técnico español comenzó anunciado rotaciones para este partido: «Pruebas ninguna, recuperar la intensidad. Ser más constantes, el otro día no fue un buen partido pero son tres puntos ante un equipazo. Seguro que habrá rotaciones, cansancio, fatiga, golpes, molestias, seguramente haremos cambios. Ellos no tiene nada a perder, dominan el tercer hombre y nos pueden hacer daño».

«Siempre hacemos análisis. Futbolísticamente, nos faltaron cosas, pero la Real puso más intensidad que nosotros. Tenemos que tener más el dominio del partido: una presión alta más agresiva, con más convicción, esto es lo que nos falta pero tuvimos coraje. Es una evidencia que la primera parte no fue aceptable», hizo balance sobre el partido ante la Real Sociedad.

«Hemos tenido bajas vitales para el equipo. Es un tema de confianza que da el equipo, se ha notado. Hemos sacado los partidos cómo hemos podido. El día del Madrid, Athletic, Sevilla… se jugó bien sin estos futbolistas importantes. El equipo notará la vuelta de estos jugadores», añadió Xavi

Sobre el gran objetivo: «Llevamos nueve de nueve. Un bagaje ideal y mañana hay que confirmar la clasificación. Tenemos una oportunidad y no hay que dejarla escapar. Y el segundo objetivo era pasar como primeros de grupo, lo tenemos en la mano».

Sobre cómo recuperar la versión del equipo ante el Amberes y Betis: «No, también me ha gustado el equipo en partidos más recientes: Athletic, Sevilla… pero debemos recuperar ese nivel. Es nuestra identidad: intentar imponernos, dominar y recuperar la presión alta, recuperación tras pérdida».

Dos años en el Barça

«En resumen diría que hemos ido cumpliendo los objetivos que nos habíamos marcado nosotros como staff y el club, primero salvamos la temporada. Y en la segunda fue muy positiva. Pienso que estamos en mitad de camino: hay que recuperar la excelencia. Creo que se está haciendo un buen trabajo, pero estamos a medio camino para recuperar un Barça grande, que compita en Europa y domine las competiciones locales».

Sobre el lateral diestro: «Cancelo recuperará su puesto natural. Jugará un 80% de lateral, en la derecha o la izquierda. Eso fue porque quisimos ajustar más a nivel defensivo contra la Real Sociedad y el Madrid, cuando queríamos tres correctores detrás. Volverá a su lugar natural lo antes posible. Es como mejor se siente él y yo como entrenador».

¿Hay críticas exageradas?: «Pienso que esto es así. En el Barça siempre va a pasar: es el entorno que tenemos y lo que tenemos que hacer es analizar desde dentro cómo estamos y ser honestos. Nosotros hemos hecho nuestro análisis».

Resultados y buen juego

«Unir las cosas es el escenario ideal pero sabemos que no en todos los partidos se dará. Queremos jugar un fútbol excelso y ganar por goleada. Esta es la película que queremos pero no pasará siempre. Hay un rival y debemos encontrar la fórmula. No pasará eso siempre. Es un proceso y nos costará. Desde ese escenario ideal ganaremos cosas. Hay que seguro siendo humildes y pacientes. Hay momentos muy buenos de juego y resultados y hay que seguir trabajando en ese camino».

Sobre Pedri, Xavi es claro: «Yo también disfruto viéndole. Sí cuando le veo dentro y todo mejora cuando toca el balón y todos se aclara. Pedri ha disfrutado con nosotros una barbaridad, ha metido muchos goles pero con las lesiones no ha podido hacerlo siempre».

«La mentalidad es buena. Se han conseguido cosas también por coraje. En la primera temporada nos faltaba fútbol, en la segunda mejoramos, pero en fe creo que somos el equipo de Europa que marca más goles en los últimos minutos. Significa que el equipo está bien físicamente y que es un equipo ganador», comentó Xavi sobre la mentalidad.