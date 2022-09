Xavi Hernández compareció este martes en la previa del debut en la Champions League 22/23, donde se estrenarán ante el Viktoria Pilsen, el rival más asequible del grupo de la muerte que le ha tocado al cuadro culé, junto con Bayern de Múnich e Inter de Milán. Los blaugranas tienen prohibido perder ante el conjunto checo para las dos posteriores salidas a Alemania e Italia, donde está todo en juego. El técnico se pone como objetivo mínimo los octavos de final, pasar de fase de grupos, el resto, soñar.

Estreno en Champions

«Es Champions, jugamos en casa contra un rival que no tiene nada que perder. Un partido trampa para nosotros ante un equipo muy físico tanto de altura como de competición. Es Champions, nos ha tocado el grupo más difícil de los últimos años pero con toda la ilusión del mundo. Tenemos que llegar como mínimo a octavos y competir. Soñar es gratis».

El objetivo

«Es un rival muy directo, nos complicarán a balón parado y para nosotros es vital empezar bien. Tenemos que cambiar el chip. El objetivo principal ahora es pasar la fase de grupos, después ya veremos, soñar es gratis y por qué no podemos ganar esta competición, pero hay que empezar ganando los tres puntos mañana».

Viktoria Plzen

«Es un rival muy físico, para nosotros es fundamental empezar bien. Luego tenemos dos salidas muy fuertes y hay que empezar ganando».

La salida de Pjanic

«Pjanic ha decidido salir, ha sido un gran profesional hasta el día de hoy y cuento con Pablo Torre, ha entrado en la lista y estoy muy contento con él. No cambia nada, es uno más y está entrenando muy bien. Puede participar».

Rotará mañana

«Habrá rotaciones, hay cansancio y molestias después del partido del Sevilla. Tenemos mucha plantilla y hay que ir rotando. Esa es mi idea».

Vuelta a la Champions

«Mucha ilusión, nos costó el año pasado estar en esta competición y hay que amarrar mañana los tres primeros puntos. Nos ilusiona mucho esta competición».

¿Por qué no están Alonso y Bellerín?

«Son dos fichajes, tienen que rodarse, no han hecho minutos esta temporada, pensamos que necesitan más bagaje físico. Estarán el sábado en la lista. Necesitan un punto de físico, aún no han tenido muchos entrenamientos».

¿Tiene un plantillón?

«Puedo decir que tenemos la mejor plantilla de la historia y luego mañana damos un petardazo y me lo como. Hay que salir y demostrarlo. Esto es mejor hablarlo al final de temporada y valorarlo».

Dominar el juego

«Viendo la repetición del partido ante el Sevilla, las ocasiones de gol eran todas en fuera de juego. Pero sí que faltó calma en los primeros 10 minutos, más calma con el marcador a favor. La sensación de esos primeros 15 minutos es que no teníamos ese dominio. Lo único que nos falta es esa posesión, estamos en un buen momento de forma y las sensaciones son muy buenas en general».

Margen de mejora aún

«Desde el noviembre hemos detectado mejora, juego de posición, atacar espacios a la espalda de la defensa, entender los triángulos… nuestro modelo de juego ha mejorado mucho».

¿Pueden ganar la Champions?

«Vamos a competir y a soñar con ganar la Champions. No concibo jugar sin ganar, pero tenemos que tener mucha humildad. Está muy bien la ilusión, pero hay que pensar que cada partido va a ser una guerra. Vamos a competir, pero soñar también».

¿Guardiola o Luis Enrique?

«Me he nutrido mucho de ellos, son dos de los mejores y a partir de ahí, a mí me gusta dominar el juego pero si hay espacio generado, es aprovechar el espacio. También lo hacía el Barça de Guardiola, recuerdo un gol de Henry en el Bernabéu, también hacíamos transiciones. Ahora en el fútbol moderno te aprietan más en la presión y hay más espacio que entonces y tenemos que aprovechar eso. ¿Eso es ADN Barça? Claro, es aprovechar espacios. Si el rival te da el espacio, no vamos a volver atrás».

¿Presión en Champions?

«Ilusión toda, y soñar otra vez. Vamos a competir. Vamos con mucha ilusión y muchas ganas».

Tropiezos en Champions

«Cada año es una historia. Este año intentaremos que no se repita e intentaremos ser competitivos en todos los partidos. Intentaremos que no vuelva a pasar. Solo uno gana la Champions y vamos a intentar luchas hasta el final».

Sobre Ansu Fati

«Sí, ayer hablé con él y está preparado para ser titular. Ahora debe ir entrenado más a menudo».

Piqué y Jordi Alba

«Pueden jugar mañana y si no, el sábado. Todos pueden ayudar».

El equipo, mejor anímicamente

«Sí, el equipo está mejor, las nuevas incorporaciones también han ayudado para que todo el mundo compita mejor».

Kessié

«Sobre Franck va a ser un jugador importante, va a participar».

Dembélé y su implicación

«Yo soy parte de esa felicidad suya, pero no soy el máximo responsable, es él. Siempre lo he visto bien y para mí es un jugador clave. Nos puede ayudar mucho, es él mismo que ha cambiado el chip. Al final, si tienes la capacidad pero no la mentalidad es difícil que triunfe. Si tiene las dos cosas es más fácil que triunfe».