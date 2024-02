Xavi anuncia que renunciará a su último año de contrato con el Barcelona

Xavi Hernández acudió a rueda de prensa en la previa al choque ante el Celta de Vigo y anunció que ha tomado la decisión de renunciar a su último año de contrato para que así el club pueda utilizarlo de cara al próximo entrenador. «Siempre he priorizado al Barça. Puse dinero de mi bolsillo para entrenar aquí», dijo el técnico español sobre el último gesto.

«Siempre he priorizado al Barça. Siempre he querido estar en el Barça. Puse dinero de mi bolsillo para entrenar aquí. Con 18 años, no escuché la oferta del Milán… no es un esfuerzo. Lo siento así. Y por eso me voy: priorizo el club por delante de mi persona. Le dije al presidente que el último año era innegociable y que se lo diera al próximo entrenador», comentó el entrenador del Barcelona.