Xabi Alonso hace autocrítica: «No hemos estado al mejor nivel, incluido yo»

Xabi Alonso dio la cara en su noche más dura como entrenador del Bayer Leverkusen. Este miércoles el equipo alemán no sólo perdió con dureza (3-0) la final de la Europa League contra el Atalanta, sino también la opción a ganar el triplete y sobre todo puso fin a una racha de imbatibilidad histórica que se frena en 51 partidos sin conocer la derrota.

«Wirtz estaba bien. Hemos tenido cuidado con él el último mes e igual le faltaba un poco de tiempo de juego. Nos ha costado mucho, es muy exigente jugar contra Atalanta. No hemos sido capaces de superar la primera presión y cuando teníamos ventaja siempre conseguían volver a su posición y estábamos preparados para eso, pero desde el primer gol y un poco antes nos han pasado por encima. No ha sido un tema de actitud, ha sido un tema de fútbol. Lo voy a analizar, pero no cambia mi forma de pensar ni mi cariño por estos jugadores. Esto pasa, es fútbol, no estaba para nosotros hoy. Es la primera derrota de la temporada y será un test ver cómo lidiamos con ello», comenzó en rueda de prensa.

«Normalmente pasa mucho, pero que sea en este partido duele. Tenemos que lidiar con este dolor positivamente y tratar de convertirlo en algo bueno. Lo normal no es que te ganen en el partido número 52. Tenemos que estar muy orgullosos. Que haya sido hoy es muy doloroso, pero es genial aun así», continuaba sobre la racha de imbatibilidad.

«Vamos a aprender todos, yo el primero. Estas derrotas no las olvidas nunca. Hemos dado todo hoy, pero no ha ido como habíamos planeado. No hemos estado al mejor nivel, incluso yo», añadió haciendo autocrítica. «Va a ser un reto y una buena preparación intentar reponernos de esta gran oportunidad que teníamos y que no hemos conseguido finalizar. Intentaremos que no nos afecte mucho para el sábado», comentó acerca de cómo afrontarán la final de la Copa de Alemania.

«Duele igual. Las finales las quieres ganar siempre y cuando eres segundo es realmente difícil lidiar con ello. No va a ser una noche fácil para nadie. Han sido el mejor equipo, Gasperini ha hecho un gran trabajo y le he deseado buena suerte para el futuro», concluyó Xabi Alonso alabando al técnico italiano de la Atalanta, Gasperini.