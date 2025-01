Williams arranca por primera vez el motor del nuevo coche de Carlos Sainz y revela un detalle inédito

Comienza la cuenta atrás para que arranque la nueva temporada de Fórmula 1 y Carlos Sainz afronta un desafío muy importante este año. Y es que el piloto español fichó por Williams con un claro objetivo que resultará algo complejo para muchos: devolver a la escudería a lo más alto de la parrilla tras unos años complicados.

Para empezar, el ex piloto de Ferrari compartió este miércoles en las redes una foto confirmando su vuelta al trabajo tras unas semanas lejos de los focos. Con una imagen en la puerta de la histórica factoría de Grove, donde descansan los coches y los trofeos de 117 victorias y 17 campeonatos del mundo (entre pilotos y constructores).

First day at Grove! @WilliamsRacing 💪🏼 pic.twitter.com/oK6qmxQwkj

Sainz acudió a una concentración de preparación física de pretemporada, con la que inició la actividad después de las Navidades y el español sigue de cerca el montaje de su nuevo coche, el FW47, que se presentará el próximo 14 de febrero. No obstante, no será hasta los test que tendrán lugar entre el 26 y 28 de febrero en Bahrein cuando Sainz conozca las posibilidades reales de su nuevo monoplaza.

Marking one month to go with a sneak peek of our 2025 challenger 👀🔊

— Williams Racing (@WilliamsRacing) January 14, 2025