William Carvalho se burla de la juez: dice que no sabe «qué es una felación» y se lo tienen que explicar

William Carvalho declaró ante la juez este martes en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla que no sabía lo que era una felación. Fue preguntado por ello, afirmó que no sabía lo que era y tuvieron que explicárselo durante su testimonio. Ese fue el momento más surrealista que se vivió durante la declaración del futbolista del Real Betis.

Desde un punto de vista jurídico, la juez que tomó declaración a William Carvalho le preguntó al futbolista portugués por la felación «obligada» que la joven cuenta en su denuncia. Hay que recordar que la muchacha indicó en su denuncia ante los agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) que el futbolista «la agarró fuertemente del cuello y la obligó a hacer una felación». También aseguró que «recuerda perfectamente la imagen de William sobre ella en la cama».

Cuando fue preguntado en la declaración, William Carvalho afirmó que no sabía lo que era una felación. La juez tuvo que explicárselo y fue en ese momento cuando el futbolista portugués negó que eso hubiese ocurrido. En cambio, reconoció que mantuvo relaciones sexuales con la joven en la madrugada del 9 al 10 de agosto de 2023, aunque señala que fueron consentidas.

Resulta extraño que William Carvalho afirmase no saber lo que es una felación a tenor del tiempo que lleva en España y del dominio que, por tanto, se le supone del castellano, idioma con similitudes con su lengua natal. El futbolista recaló en el Real Betis a principios de la temporada 2018/2019 procedente del Sporting de Portugal. El jugador bético ya lleva más de cinco años en España y resultó extraño que no conociese esa palabra.

Más extraño les resultó a los presentes durante la declaración en el Juzgado número 9 de Sevilla al percatarse de que felación se dice felação en portugués. Es decir, esta práctica sexual se denomina con una palabra prácticamente idéntica en portugués y en castellano, por lo que es complicado que lleve al desconocimiento alegado por el futbolista. La juez decidió no tomar medidas cautelares contra el jugador después de escuchar su testimonio. El deportista, eso sí, sigue por el momento investigado por esta causa.

Las respuestas de Carvalho

William Carvalho se negó a contestar a las preguntas de la acusación particular durante su testifical ante la titular en el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla este martes 6 de febrero. El futbolista del Real Betis declaró en calidad de imputado por un presunto caso de violación. El jugador portugués solamente contestó a las preguntas que le realizaron la juez y su defensa.

Uno de los aspectos más significativos de la declaración de William Carvalho durante su testimonio ante la juez este martes fueron sus respuestas. O mejor dicho, lo que no respondió. El futbolista del Real Betis contestó sin problemas a todo lo que le preguntaron la juez y su defensa. En cambio, las cuestiones de la acusación particular no las quiso contestar.

La declaración de William Carvalho duró aproximadamente 30 minutos. La denunciante no estuvo presente, puesto que ella ya había declarado el pasado 31 de enero, la más importante de las numerosas declaraciones que ya se han producido, entre ellos la del acusado en la mañana de este 6 de febrero. Una noticia que fue adelantada en exclusiva por OKDIARIO en la noche de este lunes 5.

Los hechos objeto de investigación ocurrieron en la noche del 8 al 9 de agosto de 2023. Después de dejar a la chica en la habitación del hotel al que se la había llevado, William Carvalho contó ante la juez que se marchó a entrenar con su club. Al día siguiente, supuestamente, había quedado nuevamente con la denunciante. En cambio, después de mantener relaciones sexuales con ella, según él consentidas, se marchó con otra mujer y no acudió con la presunta víctima. Éste es un aspecto de la declaración que también ha extrañado bastante.