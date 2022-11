«Ya firmamos la separación, no le gusta que trabaje, pero hicimos el amor hasta el final»

Es curioso cuando menos que Wanda Nara esté de vacaciones en las Maldivas con Mauro Icardi el mismo día que la revista Vanity Fair Italia publica una extensa entrevista con la influencer argentina, que cuenta todos sus secretos y detalla los motivos de la separación con el delantero del Galatasaray.

«Ya hemos firmado la separación. Mauro no quería y fue muy difícil, porque lo sigo queriendo mucho. Pero las cosas no funcionaban, el ambiente era malo en casa y en un momento le dije: ‘Vamos a parar’. Luego me fui a Argentina. Hice campañas publicitarias y conduje programas de televisión. He estado fuera durante dos meses. La distancia no ayudó», explica Wanda Nara.

«¿Romance con L-Gante? Este chisme enfureció a Mauro, a pesar de que le expliqué que todo era una tontería. ¿Hablas de la foto en la que se le ve de espaldas? No me está besando: me está hablando. También se encontró la foto en la que se me ve de espaldas y está muy claro que no hay nada. Pero, como siempre, la primicia, aunque sea falsa, hace más ruido que la negación», añade.

La traición de Icardi con la China Suárez fue el principio de la gran crisis: «No me lo esperaba, Mauro nunca me había dado motivos para estar celosa. Fue malo, pero luego me di cuenta de que no vivimos en un cuento de hadas de Disney y que pueden pasar ciertas cosas. Conocí a Mauro que tenía 18 años, ni siquiera había tenido tiempo de coger algo de experiencia. Creo que fue por eso. De hecho, después del hecho, se dio cuenta aún más de cuánto me amaba. Perdoné el error, el problema era otro».

«En las redes me desahogué al principio, pero nunca dije nada malo de Mauro, nunca podría», dice pese a que él recientemente le llamara «tóxica y ridícula», algo que le molestó: «Eso me dolió más que la traición. Estaba demasiado celoso de este rapero». A diferencia de su ruptura con Maxi López, cuenta que con Icardi «hicimos el amor hasta el final, luego me fui a Argentina».

Pese a la separación, viven uno encima del otro en Estambul: «La verdad es que tuve cinco hijos, a todos los amamanté, los crié y me dediqué a ellos durante 10 años. Hace poco le había expresado a Mauro el deseo de volver al trabajo, y no le gustó. Es raro que la mujer de un futbolista trabaje. Durante mucho tiempo solo cuidé de mis hijos y mi esposo, pero ahora quiero recuperar mi tiempo. Y vuelvo a mi profesión: en Argentina me siguen ofreciendo programas para conducir y me gusta mucho la televisión. También en Italia tengo dos proyectos que deberían empezar en marzo. Esto no significa descuidar a los niños: Mauro entrena dos horas al día, el resto del tiempo está en casa. Él puede ayudarme, ¿no?».

“No le gusta la idea de que le quite la atención a la familia. Mientras que para mí la independencia es fundamental: es el camino hacia la libertad. Así que cada dos por tres intenta reconquistarme, el otro día vino a buscarme al aeropuerto con un coche lleno de flores, luego me llevó a cenar y me dijo: ‘No me rindo’. Muy bien, pero ya sé que si nos volvemos a juntar y en dos meses menciono una nueva oferta de trabajo, volveremos al punto de partida. Mi madre era actriz cuando era joven. Conoció a mi padre y renunció. Y yo, en 2022, no puedo permitir que la historia se repita», finaliza.