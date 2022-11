Wanda Nara la lía en las Maldivas con una foto de infarto que puede ser censurada

El culebrón Wanda Nara-Mauro Icardi no se acaba. Hace unos meses anunciaban su separación y preparaban el divorcio. Se dijeron de todo en redes sociales y la influencer se fue a Argentina a trabajar un tiempo. Allí, se especuló con un romance con L-Gante. Sin embargo, semanas después volvía a Turquía y se le veía de nuevo con el delantero del Galatasaray, con el que ahora está de vacaciones en las Maldivas.

Se trata de uno de los destinos favoritos de la pareja para desconectar y cargar pilar, pero llama especialmente la atención que tras su tormentosa ruptura hayan decidido hacer un viaje juntos. A Icardi le gusta presumir de que está allí con Wanda Nara, pero ella trata de ocultarlo algo más. Sin embargo, es evidente que están juntos allí, auque sigue siendo una incógnita qué pasará con su matrimonio a la vuelta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Wanda nara (@wanda_nara)



El caso es que la empresaria e influencer ha aprovechado las vacaciones para publicar una tórrida fotografía, un posado en tanga que ha subido la temperatura en las redes sociales. Una publicación que corre serio peligro de ser censurada, pues hace meses Instagram eliminó una imagen similar en la que se fotografiaba frente al espejo también en ropa interior.

Una Wanda Nara que hoy mismo aparece en la portada de Vanity Fair Italia asegurando que ya ha firmado la separación de Icardi, con quien está de vacaciones en las Maldivas: «Hemos firmado la separación. Mauro no quería y fue muy difícil, porque lo sigo queriendo mucho. Pero las cosas no funcionaban, el ambiente era malo en casa y en un momento le dije: ‘Vamos a parar’. Luego me fui a Argentina».