Una más de Wanda Nara, y van… La influencer argentina, mujer de Mauro Icardi y una de las WAGs más famosas del mundo del fútbol, vuelve a ser noticia en las redes sociales porque Instagram le ha censurado otro post. Concretamente, su última publicación fija ha sido eliminada por la citada red social ya que incumple las normas al enseñar más de la cuenta, es decir, por contenido explícito.

¿Descuido o provocación? Es lo que muchos se preguntan porque el historial de Wanda Nara es cuanto menos sospechoso. A la argentina ya le han censurado muchas fotografías, por lo que muchos piensan que esto ya ha sido una provocación para intentar burlar esa censura. La influencer aparece haciéndose un selfie con una chaqueta blanca abierta y un ajustado mono negro con transparencias que deja ver más de lo permitido.

No es la primera vez que le pasa y probablemente no sea la última. Hace unos meses Instagram también retiró una foto en la que aparecía en tanga y la argentina estalló pidiendo explicaciones y volviendo a subir la misma imagen en sus historias: «Esta foto fue censurada. Los motivos los desconozco… ¿Quién fue? ¿Las mismas que luchamos por nuestros derechos, libertad e igualdad?¿El mío no? ¿Y otros por qué sí? Estamos en 2021 o 1810… Una bikini con remera es censura… sigo mujeres con cuerpos espectaculares las likeo y muchas veces las felicito en privado o públicamente».

«La envidia entre mujeres es una de las cosas mas feas que nosotras mismas podemos hacernos… (la agresividad, los comentarios, etc. ). Empecemos a respetarnos entre nosotras para que nos respeten», añadió muy enfadada Wanda Nara, que ahora todavía no se ha pronunciado sobre esa reciente censura de Instagram.