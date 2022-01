Wanda Nara vuelve a ser noticia, y esta vez no tiene nada que ver con sus sugerentes posados o por el famoso Wandagate. De hecho, aquello puede pasar definitivamente a la historia porque la influencer argentina puede haber iniciado otro culebrón marcándose un Icardi, es decir, tonteando con un hombre que no es su marido a través de las redes sociales.

La modelo y representante criticó abiertamente a la China Suárez por ligar con su marido, pero ahora en Argentina aseguran que Wanda Nara está haciendo algo parecido. El periodista Rodrigo Lussich mostró algunas pruebas de ello, añadiendo que la relación con Icardi tiene fecha de caducidad y demostrando que tontea por Instagram con Bautista Bello, novio multimillonario de la modelo Sofía Jujuy Jiménez.

“Ella elige fotos viejas y le pone like como una señal de que está libre. Empieza a construir su venganza. Estos likes no estaban hasta hace pocos días. Y Wanda no lo sigue en Instagram”, cuenta Lussich sobre la táctica que usa la influencer para acercarse al novio de la actriz, modelo y comunicadora argentina Jujuy, que precisamente estos días está junto a Bautista de vacaciones en Punta del Este, el lugar preferido para descansar de los famosos argentinos.

De hecho, la propia Jujuy Jiménez ha hablado sobre este asunto: “Me causó mucha gracia que salga esto encima ahora porque en realidad esto sucedió en diciembre. Yo estaba pasando Navidad con mi familia, y Bauti me cuenta ‘no sabés, qué gracioso, de repente veo muchos likes de Wanda y me pareció muy raro´. Él no entendía, y yo pensé que me estaba jodiendo y le dije ´¿qué buscará?’´. En un momento fueron varios likes seguidos y por eso le llamó la atención”.

“Es como querer llamar la atención del otro, como un toque instagramero, pero nos reímos cuando nos contó. Fue raro, ni idea qué estará buscando, pero me reí y me pareció irrelevante. No sé por qué saltó esto ahora en enero, se ve que hay gente que investiga, no sé. Pero la verdad es que Bauti es una bomba, cualquier chica le puede dar like, no me genera celos porque sé quién soy lo que tengo para ofrecer y desde dónde está construido nuestro amor”, añade.