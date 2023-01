La Vuelta a España saldrá desde Barcelona 61 años después

Barcelona acogerá la salida de la Vuelta a España 2023. 11 años después, la Ciudad Condal vuelve a formar parte del recorrido de una de las ronda española y lo hace a lo grande. Será la segunda vez en su historia que Barcelona acoja la salida oficial de la Vuelta el próximo 26 de agosto, la primera fue en 1962. También serán la sede de la segunda etapa y de ahí saldrá la tercera rumbo a Andorra.

Además, el recorrido contará con cimas históricas como L’Angliru o el Tourmalet y otras que se estrenarán para intentar ser históricas de inicio, como la también asturiana La Cruz de Linares. El 26 de agosto, la Vuelta dará el pistoletazo de salida con una contrarreloj por equipos rescatada del fondo de armario para dar brillo a los monumentos de la ciudad, y Madrid será de nuevo el final de fiesta el 17 de septiembre. Y, por medio, más de 3.150 kilómetros con muchas sorpresas presentadas este martes en el Palau de la Música Catalana.

La Vuelta 23 se compone en su 78ª edición de 21 etapas: 4 llanas, 2 llanas con final en alto, 6 de media montaña y 7 de montaña, más 1 contrarreloj por equipos y 1 contrarreloj individual además de 2 días de descanso para el pelotón. Y con muchas novedades, con hasta 11 salidas y 8 metas inéditas en la historia de la ronda española.

😍 El mapa de #LaVuelta23 😍

😍 Here's the official route of #LaVuelta23! 😍 pic.twitter.com/BOAHgsrxOl

— La Vuelta (@lavuelta) January 10, 2023