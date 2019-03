Vinicius Junior y Gerard Piqué tuvieron un encontronazo en el transcurso del Clásico de Liga Santander que se saldó con victoria del Barcelona. El central del equipo azulgrana demostró su escasa deportividad e intentó provocar a la afición del Real Madrid, hasta que Vinicius entró en escena como un veterano para recriminar a Piqué sus gestos, tal y como captaron las cámaras de El Golazo de Gol.

Piqué no paró de provocar a la afición del Real Madrid para caldear el ambiente del Santiago Bernabéu, pero Vinicius, haciendo gala de una posición en la plantilla madridista que no debería corresponderle por edad, no dudó en increpar a Gerard por su actitud con la afición del equipo blanco.

La disputa entre Vinicius y Piqué no fue la única a la que accedieron las cámaras en el Clásico. Reguilón también tuvo un encontronazo con Luis Suárez y Messi, mientras que el propio Leo Messi se encaró con Sergio Ramos en el momento de mayor tensión del partido.