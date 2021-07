Sebastian Vettel pierde tres posiciones tras su incidente con Fernando Alonso en la Q2 del Gran Premio de Austria que se celebra este fin de semana en el Red Bull Ring. El piloto de Aston Martin taponó a Fernando en su vuelta rápida y pasa de la octava a la undécima posición. Carlos Sainz se beneficia de ello para avanzar un puesto en parrilla y partir décimo, mientras que Alonso, el perjudicado principal, mantiene su decimocuarta posición.

Alonso se mostró muy enfadado tras ver como Vettel, uno de los veteranos de la parrilla, le frenaba en su vuelta rápida en la que buscaba la clasificación para la Q3. «¿Pero qué cojones? No me lo puedo creer», espetó el piloto asturiano en el momento cumbre de la clasificación. Su posición final sería la decimocuarta, que no cambiará pese a ser el perjudicado por la maniobra de Sebastian.

Se estaba disputando la Q2 cuando Fernando Alonso estaba mejorando sus tiempos, pero se llevó una sorpresa al toparse con un Sebastian Vettel que le taponó y le frenó. El asturiano, de haber seguido así, se hubiera metido con casi total seguridad en la Q3, pero este incidente con el piloto le impidió clasificarse y desató un enfado monumental en el miembro de Alpine