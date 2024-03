Verstappen avisa a Red Bull: «Es importante que intentemos mantener las figuras clave»

El futuro de Max Verstappen en Red Bull es posiblemente el tema central en cada conversación que se tercie sobre la Fórmula 1. Es incierto, no hay nada claro de qué pasará con él de cara al futuro, y es por eso que cada pista que llega desde los muchos actores del paddock, se toma de buen grado. Pese a que el piloto neerlandés ha aseverado que seguirá en Red Bull, y que no quiere oír más ruido, entre bambalinas se escucha eso de que está «cerca de un acuerdo con Mercedes».

«Por mi parte, no quiero estar muy involucrado en estas cosas. Soy el piloto, estoy aquí para centrarme en las prestaciones, es para lo que se me contrata», mencionó Verstappen, cansado del tema sobre su futuro y de todo lo que se ha originado de manera interna en Red Bull con el caso Horner, que quedó absoluto y parece haber salvado su puesto, así como Helmut Marko, sobre lo que recalcaba el piloto: «Por lo que sé, todo se ha gestionado de la manera adecuada. No entraré en detalles, porque no sé más y no quiero saberlo. No es mi trabajo en el equipo. No me quita energía, yo cambio muy fácil y no pienso mucho en la F1 cuando salgo del paddock. Con tantas carreras es importante ir a casa y pensar en otras cosas».

«Todos queremos lo mismo, queremos hacerlo bien en la pista y centrarnos en eso como equipo. Desde fuera hay mucha especulación y eso no se puede controlar», aludía Verstappen, que a la vez que aseguraba tener intenciones de cumplir su contrato con Red Bull, deja caer a la escudería que no deje ir a los miembros importantes: «¿Si voy a seguir hasta 2028? Por eso firmé el contrato. Estoy contento en este equipo y es importante que intentemos mantener las figuras clave en el equipo por un periodo largo de tiempo, porque es donde están las prestaciones; y al final este es un mundo de prestaciones. Igual que si yo no lo hago bien, no estaría aquí. Es mi intención, estar aquí hasta el final. Sería también una gran historia para mí tras ser parte de esta familia».

El neerlandés reconoce que está cómodo en Red Bull: «Siempre me he sentido cómodo, es como mi segunda familia. En la familia a veces hay, no digo desacuerdos… pero la familia no la escoges, escoges a los amigos. Me gustaría hablar más del gran coche que tenemos, pero espero que eso venga más adelante».

Fue cuestionado también sobre Mercedes y Toto Wolff, ante lo que Verstappen fue claro sobre el interés: «Lo entiendo…», aseguró entre risas. «No influye en lo que vaya a hacer. Toto y yo tuvimos nuestros momentos pero es normal cuando dos equipos luchan por el título, el respeto siempre ha estado ahí. Después de 2028 no sé lo que pasará, no sé si seguiré en la F1», agregó.

«He oído que está cerca de Mercedes»

Ha sido el ex piloto de la Fórmula 1 Johnny Herbert, en declaraciones para The Sun, el que ha afirmado haber oído que Max Verstappen «se está acercando bastante al acuerdo con Mercedes», además de reconocer que «no es algo bueno para la F1 con todo esto sucediendo, no ayuda a la situación de Red Bull, que tiene al mejor piloto del mundo en este momento y están muy cerca de echarlo del equipo…», algo que a su juicio le parece «una estupidez, su mayor activo no es el programa de Christian Horner».

«Es el impacto que puede tener, la posible destrucción del equipo y de todo éxito que han tenido», avisaba a Red Bull el propio Herbert, que tiene muy claro cómo gestionaría la situación: «No se trata del espectáculo de Christian Horner, se trata del espectáculo de Max Verstappen, ya que él es quien gana todas estas carreras y campeonatos para Red Bull. Sería una locura que Max se fuera debido a la situación, Jos Verstappen ha dicho que será destructivo y lo destrozará, y creo que ha durado demasiado. En algunos aspectos, Christian debería pensarlo y hacerse a un lado».