En Inglaterra especulan con el posible fichaje de Verstappen por Aston Martin

Está el ambiente caldeado en Red Bull y es por ello que en las últimas semanas se han disparado todo tipo de rumores en torno a la máxima estrella del equipo, Max Verstappen. Pese a que el neerlandés tiene contrato hasta 2028 con la escudería energética, el futuro del piloto es en estos momentos incierto y todos los equipos están mostrando el interés lógico en el campeón del mundo. Si hace unos días fue Mercedes el que abrió sus puertas, ahora desde Inglaterra también especulan con el posible fichaje de Verstappen por Aston Martin.

Los medios británicos consideran a Max Verstappen como una opción real para Aston Martin en el momento que Fernando Alonso abandone la escudería, que se sigue debatiendo con qué hacer en su futuro más inmediato. Todo el revuelo que se está generando en Red Bull, con una guerra interna por el poder de la escudería, está desgastando la confianza del piloto neerlandés, que al parecer está sufriendo con toda esta situación y tampoco han gustado algunas declaraciones como las de Christian Horner, jefe de la escudería e investigado.

«Creo que ya se han dicho demasiadas cosas por otras partes. El equipo es el equipo. Max es parte de él, Helmut también, yo lidero este equipo, y todo el mundo tiene un papel clave que desempeñar», mencionó Horner recientemente, dejando un dardo a los que están ‘incómodos’: «Si él no quiere… Sus cien podios los ha conseguido con Red Bull y nadie es más importante ni está por encima del equipo. Nadie es más grande que Red Bull».

Es el medio británico Autosport el que pone encima de la mesa Aston Martin como una opción real donde puede acabar Max Verstappen a corto-medio plazo. Según éste, Lawrence Stroll estaría dispuesto a ponerle encima de la mesa un cheque en blanco al piloto neerlandés para que acepte recalar en Aston Martin. No cabe duda de que en los últimos años la inversión no ha sido un problema para la escudería, y tener opciones de firmar al tres veces campeón es una oportunidad que no pueden dejar pasar, de ahí el fuerte interés.

No sería la primera vez que desde Aston Martin apuestan fuerte por campeones. Si inicialmente la apuesta fue por Sebastian Vettel, luego llegó el turno de Fernando Alonso y, ante las dudas por continuar del español, que se debate entre renovar o no, Verstappen es el elegido cueste lo que cueste. Sería un 2×1 de manual, reforzarse con el mejor piloto de la parrilla –a tenor de sus estadísticas– y quitarle a la escudería más puntera su gallina de los huevos de oro. Además también se especula con la posibilidad de llevarse a Adrian Newey, considerado el padre de los ingenieros de la Fórmula 1.

Desde este medio apuntan a grandes movimientos a corto plazo sobre el futuro de Max Verstappen, «posiblemente ya en las próximas semana», y dejan claro que las dos opciones reales serían o bien Mercedes o bien Aston Martin.

«La cosa es que creo que nadie se había dado cuenta que Lewis se iría a Ferrari. Así que nunca puedes decir al 100%, así es como va a ser. Y yo enfoco mi vida así. Pero tampoco pienso demasiado en ello. Estoy muy relajado», han sido las últimas declaraciones de Max Verstappen sobre su futuro, en una clara muestra de que todo puede pasar con cualquier piloto de la parrilla, incluido él.