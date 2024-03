Aston Martin busca en Internet un ingeniero de estrategia para Fernando Alonso

Aston Martin se ha propuesto encontrar un ingeniero de estrategia para las carreras en Internet y, en concreto, a través de las redes sociales. Así lo ha comunicado este lunes la escudería de Fernando Alonso, al que ya le buscan a alguien que le guie «desde la línea de salida hasta la bandera de cuadros en el menor tiempo posible», es decir, un responsable de maximizar las prestaciones del monoplaza verde en cada circuito, trazando un plan para lograr el mejor resultado posible.

«Entonces, ¿quieres ser ingeniero de estrategia de F1? Guiar al conductor desde la línea de salida hasta la bandera a cuadros en el menor tiempo posible. A primera vista, parece sencillo; en realidad, es todo lo contrario. Estamos contratando: toque para obtener más información sobre lo que se necesita y presentar su solicitud ahora», publicó Aston Martin en su perfil oficial, enlazando a una oferta en su página web.

El encargado de explicar la función del elegido para este puesto ha sido el director de rendimiento de la escudería británica, Tom McCullough. Este peso pesado de Aston Martin está en búsqueda de una persona que se una a un amplio equipo de ingenieros de estrategia que en cada Gran Premio se enfocan en brindar los ajustes apropiados para el vehículo de Alonso y de Lance Stroll.

So, you want to be an F1 strategy engineer?

Guiding driver from the start line to the chequered flag in the shortest time possible. On the surface, it sounds straightforward – in reality, it's anything but.

We're hiring – tap to learn more about what it takes and apply now. ⬇️

— Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) March 12, 2024