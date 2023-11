Verstappen acabó cantando «¡Viva Las Vegas!» tras rajar durante todo el fin de semana

Una pole de Charles Leclerc, seguida de una sanción de cinco segundos en la carrera de Las Vegas, no fueron suficientes para evitar la decimoctava victoria de Max Verstappen en el Mundial de 2023 de Fórmula 1. Un triunfo siempre es motivo de alegría, pero en el caso del holandés sorprendió especialmente su celebración, ya que se pasó toda una semana rajando sin contemplaciones de este innovador circuito.

Como es habitual cuando se gana una carrera, Verstappen comenzó a celebrar su victoria número 53 en el interior de su monoplaza, y lo hizo al cántico de «¡Las Vegas, viva Las Vegas!» Escuchar su voz en tono alegre emulando a Elvis Presley sorprendió y mucho después de algunas declaraciones como «este fin de semana es un 99% espectáculo y un 1% evento deportivo».

¡Lleva rajando del Gran Premio todo el fin de semana y se pone a cantar VIVA LAS VEGAS! 😂😂😂 Simplemente Max Verstappen 🕺#LasVegasDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/IIplbpoyLk — DAZN España (@DAZN_ES) November 19, 2023

Y es que fueron muchos los dardos de un Verstappen que ya lleva un mes sosteniendo su tercera corona de rey de la Fórmula 1. Bien es cierto que la polémica ha venido envolviendo a este nuevo Gran Premio, pero el piloto de Red Bull fue más allá criticando a degüello la tercera fecha estadounidense de la temporada.

«Tengo ganas de intentar ser lo mejor que pueda, pero no de todo esto. Simplemente, estoy ahí de pie, como si fuera un payaso». Esa fue su carta de presentación en la ceremonia de inauguración de Las Vegas, lo que vino acompañado de otras joyas como «no es muy interesante. Simplemente, no hay muchas curvas, para ser sincero. No creo que sea tan emocionante, solo eso».

Verstappen se reconcilia con Las Vegas

Sin embargo, su opinión una vez concluida la carrera de este domingo es bien distinta. «Esperaba que fuera una buena carrera, que sucedieran muchas cosas y así ha sido», afirmó Verstappen en DAZN, retractándose de algunas de sus palabras anteriores. Con su triunfo, se convirtió en el único rey de Las Vegas, su circuito más odiado.

Antes de hablar sobre él, Verstappen quería rodar sobre el asfalto de Las Vegas. Su respuesta al ser preguntado si disfrutó correr en los Libres 1 fue clara: «No, he ido a mejores pistas en mi vida». Precisamente, la comparó con otro trazado urbano, el más icónico. «Creo que Mónaco es como la Champions League y esto la Nations League».

Otro de los problemas del Gran Premio ha sido el trato a los asistentes, pues algunos de ellos fueron expulsados de las gradas el pasado viernes y su única recompensa fue un bono de 200 para comprar material exclusivo de la Fórmula 1. «¡Así todavía sacan dinero! Genial. Si fuese fan, destrozaría todo el lugar. No está bien».

Sobre el espectáculo de Las Vegas añadió esto otro: «Aquí muchos vienen para ir de fiesta, beber, ver actuaciones… y esto se puede hacer por todo el mundo. Puedo ir a Ibiza y ponerme ciego, ¿sabes?». Después de tanta rajada, el promotor del circuito dijo lo siguiente sobre él: «Quizá Verstappen critica tanto el Gran Premio porque está nervioso», a lo que respondió: «Esta gente vive en su propio mundo, tío. Para mí fue bueno que algo saliese mal en los primeros libres. Buena suerte con eso».