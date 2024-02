El vergonzoso menosprecio de la socialista Alegría Alonso a Juan Carlos Unzué y los enfermos de ELA

La socialista Alegría Alonso contestó al discurso de Juan Carlos Unzué en el Congreso sobre la ELA con un mensaje vergonzoso. «El ex futbolista no se acostumbra a no estar en un estadio lleno de seguidores», contestó a la dura crítica del que fuera portero de Barcelona u Osasuna, por la presencia únicamente de cinco de los 350 diputados en las jornadas organizadas en la Sala Constitucional de la Cámara Baja por el Consorcio Nacional de Entidades de ELA.

Allí, reclamó una mayor implicación de las instituciones con los que sufren la enfermedad, después de que la Ley ELA lleve años aparcada, a la espera de su aprobación y a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a resolver su situación en la anterior legislatura. Después de sus quejas, Alegría Alonso contestó con un lamentable comentario, en el que relacionaba la indignación de Unzué con su pasado como futbolista.

El mensaje, borrado después por la socialista, afirmaba que «el ex futbolista no se acostumbra a no estar en un estadio lleno de seguidores». Nada más realizar el comentario, las redes se echaron contra la que fuera candidata del PSOE por Salamanca en las últimas Generales. Y su reacción fue la de borrar el mensaje y restringir su cuenta de redes sociales, impidiendo que sus post puedan ser leídos.

El mensaje de Alonso fue recogido y difundido por diversas personas que defienden la aprobación de la Ley ELA. Uno de ellos fue Jordi Sabaté, conocido enfermo de ELA y muy crítico en los últimos años con los políticos por su falso compromiso con los que sufren la enfermedad. También en su perfil en redes sociales denunció la actitud de la socialista: «Esta ‘señora’, Alegría Alonso, ha cometido un presunto delito de odio contra el honor de Juan Carlos Unzué, y contra los enfermos de ELA», apuntó.

Unzué denunció el abandono a los enfermos de ELA

La crítica de Juan Carlos Unzué en el Congreso de los Diputados estaba relacionada por la poca implicación política en un asunto que debería estar entre las prioridades, ya no del Gobierno, sino de todos los grupos que conforman la Cámara. «He contado cinco», señalaba sobre la presencia de diputados en las jornadas organizadas. «El resto tendrá algo muy importante que hacer porque al final hemos venido a vuestra casa», continuaba.

«Lo primero que quiero saber es cuántos diputados o diputadas hay en la sala», ha preguntado Unzué. El ex portero apuntó «lo que ha costado a muchos» de sus compañeros «estar aquí, no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico». «Espero que como mínimo nos estén viendo por esas cámaras, y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen», zanjó. Unzué solicitó al Congreso de los Diputados «voluntad y un poco de empatía». Incidió también en el hecho de que la Cámara Baja tenga «voluntad para tramitar esta Ley ELA».

Las palabras de Alegría Alonso refiriéndose al ego que podría tener Unzué por su pasado como futbolista de élite, contrastan totalmente con el discurso lanzado por éste: «Me jode mucho sentirme un privilegiado porque mi situación económica no va a condicionar mi decisión final de cuándo morir, pero a muchos compañeros sí les condiciona, y creo que eso no es justo».