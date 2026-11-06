Pipi Estrada vuelve a OKDIARIO para dar las notas de la semana, que esta vez tienen un cariñoso recuerdo a Jesús de Miguel, el jugador del Tenerife que falleció tras el brutal choque con Owono, portero del Andorra. Además, hay buenas notas para Fede Valverde y Raphinha, y Robin Le Normand se lleva el suspenso tras su error con el Atlético ante el Bayern.