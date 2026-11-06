Alcaraz – Fritz en directo online gratis | Horario, dónde ver en TV y streaming los cuartos de final del Masters 1000 de París hoy
Carlos Alcaraz disputa ante Taylor Fritz el partido de cuartos de final del Masters 1.000 de París
Sigue en vivo y en directo este gran partido de tenis entre el jugador español y el estadounidense
Carlos Alcaraz disputa ante Taylor Fritz el partido de cuartos de final del Masters 1.000 de París. El tenista español, tras ganar en Viena, busca llegar a las semifinales del último Masters 1.000 de la temporada y el último gran torneo antes de las ATP Finals (Copa de Maestros). Sigue en vivo, en directo y online el duelo Carlos Alcaraz – Taylor Fritz del Masters 1.000 de París.
El español busca superar en estos cuartos de final su mejor resultado en el torneo, ya que en 2022 su techo fueron los propios cuartos. El triunfo en Viena y tener un día más de descanso por la lesión de Berrettini impulsa a un Alcaraz que busca conquistar París.
El inicio del torneo del murciano comenzó con una victoria ante Alex Michelsen en dos sets. En la ronda posterior, la retirada de Berrettini por lesión le abrió las puertas a los cuartos de final, habiendo jugado solo un partido. Taylor Fritz cuenta con una necesidad añadida, ya que una derrota le dejaría fuera de la carrera por las ATP Finals de Turín. Para el estadounidense, avanzar de ronda significa más de lo que a priori podría parecer.
El murciano quiere superar su techo en París
Alcaraz busca en estos cuartos de final superar su mejor resultado en el torneo, ya que en 2022 su techo fueron los propios cuartos.
Alcaraz busca encontrar su mejor versión
El murciano tratará de ofrecer hoy ante Fritz una versión mejor de la mostrada ante Michelsen. Hoy puede ser el partido donde encontremos a un Alcaraz más cercano a su nivel habitual.
Rafa Jódar, pendiente de la victoria de Alcaraz
La victoria de Fritz situaría por debajo al madrileño en la Race 2026 y le quitaría la plaza para estar en la cita de maestros. Rafa Jódar apoya a Alcaraz con esa posibilidad en la cabeza.
¿A qué hora juega Alcaraz?
El encuentro disputado por el español frente a Taylor Fritz para los cuartos de final del Masters 1.000 de París tendrá lugar hoy viernes 6 de noviembre, no antes de las 19:00.
El servicio de Fritz es peligroso
El estadounidense cuenta con un saque excelso y viene de triunfar ante Fils sin ceder un set. Alcaraz tendrá que contrarrestar esta ventaja para evitar que el número 12 del ranking ATP imponga su ritmo en París.
Alcaraz cuenta con un precedente positivo
El balance de enfrentamientos oficiales es positivo para el español: Alcaraz domina por 6-1 los siete duelos anteriores. Este será su octavo encuentro y el primero que disputen en el Masters 1000 de París.
Alcaraz – Fritz, cuartos de final del Masters 1.000 de París
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del partido entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz, duelo de cuartos del Masters 1.000 de París. ¡Comenzamos!
Hasta las 19:55 no comenzará el encuentro
El inicio de estos cuartos de final que enfrentarán a Carlos Alcaraz frente a Taylor Fritz no está previsto hasta las 19:55 debido al cambio de turno.