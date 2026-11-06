Alcaraz – Fritz en directo online gratis | Horario, dónde ver en TV y streaming los cuartos de final del Masters 1000 de París hoy

Carlos Alcaraz disputa ante Taylor Fritz el partido de cuartos de final del Masters 1.000 de París. El tenista español, tras ganar en Viena, busca llegar a las semifinales del último Masters 1.000 de la temporada y el último gran torneo antes de las ATP Finals (Copa de Maestros). Sigue en vivo, en directo y online el duelo Carlos Alcaraz – Taylor Fritz del Masters 1.000 de París.

El español busca superar en estos cuartos de final su mejor resultado en el torneo, ya que en 2022 su techo fueron los propios cuartos. El triunfo en Viena y tener un día más de descanso por la lesión de Berrettini impulsa a un Alcaraz que busca conquistar París.

El inicio del torneo del murciano comenzó con una victoria ante Alex Michelsen en dos sets. En la ronda posterior, la retirada de Berrettini por lesión le abrió las puertas a los cuartos de final, habiendo jugado solo un partido. Taylor Fritz cuenta con una necesidad añadida, ya que una derrota le dejaría fuera de la carrera por las ATP Finals de Turín. Para el estadounidense, avanzar de ronda significa más de lo que a priori podría parecer.