Alcaraz supera a un correoso Michelsen y pasa a octavos de París

Carlos Alcaraz ganó al estadounidense Alex Michelsen en el Masters 1.000 de París y avanza a octavos de final. El español superó al número 35 del ranking ATP en un partido muy trabajado con muchas idas y venidas, pero acabó llevándose la victoria. El murciano se atinó con el paso de los juegos, pero todavía está lejos de su versión top.

El primer set tuvo un Alcaraz muy intenso, que logró hasta hacer un break. Sin embargo, a mitad del set, el español comenzó a mostrarse muy errático, dando pie a Michelsen para remontar y darle completamente la vuelta al partido. Los dos cometerían muchos errores, dejando constantemente al rival la posibilidad de mantenerse en partido y no desengancharse.

Alcaraz tuvo picos de rendimiento donde ganaba juegos 40-0 sin despeinarse, y luego fallaba dos bolas seguidas. Fue un partido donde el español tuvo que mantenerse muy concentrado para no dejarse llevar por el ímpetu del error y seguir trabajando enfocado en el objetivo.

El primer set se iría al tie-break, y el español se llegó a poner 1-4 perdiendo. En ese momento, Alcaraz volvió a hacer lo que nos tiene acostumbrados, revirtiendo esta situación, ganando seis puntos seguidos, haciéndose con el primer set.

En el segundo set, Michelsen siguió en la línea marcada ante un Alcaraz que se estaba mostrando cada vez más concentrado. El español se mantenía enfocado, desarticulando cualquier oportunidad de remontada del estadounidense. Alcaraz no hizo concesiones con el saque, ahogando con bolas muy potentes a un Michelsen que no parecía encontrar la clave que le había funcionado parcialmente en el primer set. Finalmente, Alcaraz se impuso sin grandes dificultades por 6-3 en este segundo set, en una toma de contacto de un torneo donde parte como favorito tras su reciente triunfo en Viena.

Las dificultades en este tipo de partidos no radican solo en el rival, sino en la capacidad de mantener una mentalidad fría ante los errores y seguir trabajando de la misma manera para lograr el triunfo, y esto Alcaraz lo ha hecho a la perfección.

Con este resultado, el español llega a récord de 11-0 en el año en primeros partidos, lo que significa que ha ganado todos sus estrenos en la temporada. Su próxima cita será ante Matteo Berrettini, en la tercera ronda del Masters 1.000 de París.