La reacción de Alcaraz al enterarse de que Ferrero entrenará a Shelton: «Tendré que tener cuidado»

Suena la Marcha Radetzky en el encapsulado recinto de Viena y Alcaraz se embriaga de su energía. Derecha por aquí, dejada por allá y piernas, muchas piernas. Exhibición tenística y física también para rendir (6-1, 6-4), como siempre que se han enfrentado, a De Miñaur. Son siete los enfrentamientos y los siete han salido de cara para Carlitos, que con el último conquista Viena por primera vez tras dirigir una orquesta al unísono.

Tras la función, un ojo a la actualidad porque se había confirmado que Juan Carlos Ferrero, ex entrenador de Alcaraz, será técnico de Ben Shelton, precisamente el verdugo del murciano en el US Open. El español se unirá al padre del tenista, Bryan Shelton, quien ha sido su entrenador principal toda la vida. Será la tercera experiencia de Ferrero en un banquillo tras dirigir a Zverev y su mencionada etapa con Alcaraz.

El murciano se alegró del anuncio de Ferrero. «Si es verdad, será un gran fichaje para el equipo de Shelton y Juan Carlos lo va a hacer muy bien, le va a ayudar mucho a subir su nivel incluso más. Tendré que tener cuidado con él», dijo el murciano, que ve a Shelton como un rival importante para la temporada que viene. Shelton es ambicioso por más y hay otro par de jugadores que van a intentar lo mejor para estar arriba. No me gusta decir que va a ser Sinner y yo», finalizó.

Finalmente, Juan Carlos no entrenará a Sinner, principal rival de Alcaraz con el que se le había relacionado. Shelton, actual cuarto del mundo y reciente finalista del US Open, y Ferrero coincidirán por primera vez en las ATP Finals de Turín, del 15 al 22 de noviembre. Allí también se encontrará Carlos Alcaraz, clasificado para la exenta Copa de Maestros. Será el primer reencuentro entre Ferrero y Alcaraz.