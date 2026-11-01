Alcaraz: «No tenía pensado jugar en Viena, pero ha sido la mejor decisión que hemos tomado»

La hoja de ruta que Alcaraz planificó a principio de año no tenía fijada una escala en Viena a principios de noviembre. Sin embargo, la lesión en la muñeca que le tuvo apartado cuatro meses y medio de las pistas truncó cualquier plan establecido. Alcaraz reapareció en el US Open a buen ritmo, pero necesitaba partidos para mejorar sensaciones y recuperar su nivel. Por ello decidió acudir a Viena, donde ha conquistado su cuarto título del año.

«Estoy agradecido al torneo. No esperaba jugar esta semana y es la mejor decisión que hemos podido hacer, gracias por empujarme a seguir jugando y a entrenar. Hacéis un gran torneo, mi equipo y yo lo agradecemos. Recuerdo que en 2021 me sentí genial aquí, era nuevo en el circuito y me tratasteis como uno más, eso muestra lo bien que hacéis las cosas. Puedo ver la pasión que tenéis por el tenis y lo feliz que os hace. Gracias por el apoyo y el cariño, este trofeo también es vuestro. Gracias por todo», dijo el murciano.

La victoria de Alcaraz hace sonreír a Jódar. El madrileño, eliminado prematuramente en Basilea, atiende a los medios de comunicación en el media day del último Masters 1.000 del año. Se expresa en París, pero gana en Viena. En la capital austriaca, quien realmente se impone es Carlos Alcaraz, pero lo hace sobre un De Miñaur que ha emergido como principal rival con Jódar por las ATP Finals. El australiano aventaja en un solo punto al español, pero hubieran sido casi 171 si Alcaraz no hubiera ganado la final.

Jódar tiene en este momento 3.209 puntos, pero no podrá sumar más hasta París, el mencionado último Masters 1000 antes de las ATP Finals, mientras que De Miñaur se hizo con 330 puntos por su condición de finalista en Viena. Hasta los 3.210 puntos se va, que hubiera sido 170 más en caso de haber rendido al murciano. Así las cosas, todo se decidirá en el Masters 1000 de París, que estrena escenario tras despedirse de Bercy.