Berrettini abandona y regala a Alcaraz el pase a cuartos de París

Matteo Berrettini ha confirmado su retirada del torneo por lesión, otorgando a Carlos Alcaraz el pase a la siguiente ronda sin disputar el partido de octavos de final. El italiano lo ha confirmado sobre el mediodía de este jueves, apenas unas horas antes de la hora prevista para el inicio del encuentro.

El italiano ha comunicado a través de sus redes sociales que su lesión en el codo le impediría jugar esta tarde ante Alcaraz: «Hola a todos. Lamentablemente, el dolor en el brazo que he estado sufriendo durante algunos días no me permitirá salir a la pista esta tarde. En los próximos días haremos todas las pruebas necesarias para entender mejor de qué se trata. Gracias a todos por el apoyo y el afecto que me demostráis cada día en la pista y fuera de ella».

Momentos más tarde, eran las propias redes sociales de la competición las que anunciaban la retirada de Berrettini y certificaban el pase de Carlos Alcaraz a la siguiente ronda del torneo: «Matteo Berrettini ha tenido que retirarse. Te deseamos una pronta recuperación, Matteo. Carlos Alcaraz está clasificado para cuartos de final».

Berrettini sumaba ya dos grandes victorias en París. En primera ronda logró imponerse a Brandon Nakashima tras salvar dos puntos de partido, y en la siguiente ronda ganó con poderío al favorito local Ugo Humbert en dos sets.

Esta lesión, facilita el descanso al tenista español, que tendrá un partido menos a las espaldas que sus posibles rivales Arthur Fils y Taylor Fritz. Con esta circunstancia, Alcaraz iguala su mejor registro en París, logrado en 2022. En aquella ocasión logró situarse entre los ocho mejores en París, aunque tuvo que retirarse frente a Holger Rune.

El español conocerá a su rival hoy, y disputará los cuartos de final mañana, con el objetivo de llegar a la final y coronar bajo cielo parisino, como ya lo hizo en Viena.