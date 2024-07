Unai Simón sale en defensa de Nico Williams: «No se merece esta presión…»

El portero de la selección española y del Athletic Club Unai Simón defendió este jueves que su compañero Nico Williams «no se ha merecido la presión a la que ha estado sometido» en un «mes y medio muy complicado» durante la Eurocopa por su futuro, ligado por numerosas informaciones, «el 90% inventadas», al Barcelona.

«Ha sido un mes y medio muy complicado para él, estar todo el día leyendo noticias sobre él, sobre cosas que ni él mismo conocía y cosas inventadas, porque el 90% de las cosas eran inventadas. No es fácil la presión a la que ha estado sometido un chaval de 22 años, la única culpa que tiene es haber sido uno de los mejores extremos de Europa y el mejor extremo, junto a Lamine Yamal, de la Eurocopa. No se ha merecido esta presión a la que ha sido sometido», valoró en rueda de prensa en Lezama.

El guardameta destacó que «con 22 años se ha ganado el respeto del vestuario de la Athletic y el de la selección española», culminando con la Eurocopa una temporada «de matrícula de honor». «Nadie le va a decir nada por la decisión que tome, es imposible, todos nos alegraremos de la decisión que tome, y el único consejo que le puedo dar es que después de todo lo que ha vivido, que disfrute de las vacaciones y que venga aquí con las pilas cargadas», dijo.

El extremo navarro ha sido vinculado al Barça desde que arrancó el torneo continental en junio, aludiendo a que el club azulgrana pagaría su cláusula de rescisión, aunque renovó a finales del año pasado. Son embargo, todo sigue en el aire. «No podemos pretender que todos los jugadores que hay en esta plantilla sean Óscar de Marcos, Unai Simón, Daniel Vivian, Oihan Sancet o Iker Muniain. Es una utopía», advirtió Simón.

Unai Simón defiende a Nico Williams y respetaría su decisión

«Tenemos que respetar todos la decisión que tomen los jugadores de nuestra plantilla. Siempre que Nico, o cualquier jugador, vista la camiseta del Athletic, lo va a dar todo por el y de eso se trata. Más allá de las decisiones personales, todos tenemos que estar muy orgullosos de tener probablemente el mejor extremo de Europa en nuestras filas y lo tenemos que disfrutar», zanjó sobre el asunto.

Su lesión de muñeca

El portero estará ahora «unos cuatro o cinco meses» de baja por una lesión de muñeca de la que se operó esta semana. «Después de las dos primeras noches, que fueron un poquito más complicadas, sin dormir mucho y con algo más de dolor, ahora estoy muy bien. Ahora con la muñeca inmovilizada hasta que diga el cirujano que me operó, unas seis u ocho semanas, pero sin dolor», reveló.

«Va a depender de la rehabilitación, de cómo evolucione mi muñeca, una vez que se quite esta inmovilización, dependerá un poco de mi cuerpo, a ver cómo lo asimila», comentó sobre los plazos, después de una campaña en la que jugó pasando «procesos o días con dolor». «El que esté una temporada entera jugando y no tenga dolor que tire la primera piedra. Convivimos con ello y he recurrido a la infiltración, y con eso hemos aguantado esta temporada y el tramo final de la Eurocopa», confesó.