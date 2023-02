La última entrevista de Enríquez Negreira: «Como catalán quiero que ganen los míos»

La última entrevista que se recuerda de José María Enríquez Negreira gana un papel colosal y da valor a todo lo que se ha desvelado estos días sobre el FC Barcelona y el pago que éste emitía al por aquel entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, al que le pagaba importantes sumas de dinero a través de su empresa por el asesoramiento técnico verbal que éste emitía antes de cada partido del cuerpo arbitral.

Durante aquella entrevista, previa a un derbi madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid en 2018, Enríquez Negreira respondía, tras repreguntarle, de qué equipo era en aquel momento y aludía que era de los tres equipos catalanes, Barça, Espanyol y Girona: «Ahora soy de los tres catalanes porque como catalán quiero que ganen los míos. Ahora, eso no quita que si ganan de regalo o mal hecho, diga ‘ey esto no está bien, esto está mal’. Lo lógico es que soy catalán, no voy a arrepentirme de ello, faltaría más, pero eso no quita que quiera que ganen. Pero cuidado, el otro día vi un partido del Barça, merecía perder y perdió. Si juega muy mal, pues que juegue mejor».

Otra de las preguntas que le formulan es si durante su carrera como árbitro tuvo alguna proposición indecente por parte de alguien o algún club, algo que este negó en aquel entonces: «Alguna ha habido, alguna ha habido… pero se ha zanjado enseguida. No le hablo de un equipo, le hablo de gente ajena al equipo. Fue una vez y no entraron a mi vestuario. Es que en mi vestuario no entraba nadie».

«A mí hay sitios que me han dicho que si soy de Madrid y hay sitios que me han dicho que por ser catalán que si soy del Barcelona. Intentaba ser todo lo imparcial que podía», era su respuesta a la pregunta de cómo de complicado era arbitrar un partido de los grandes, algo que sorprende también a día de hoy.

«Yo de jefe nada, yo era el ayudante del jefe», decía sobre su cargo de vicepresidente del CTA, encargado de las siempre incómodas llamadas a los colegiados cuando descendían: «Cuando un árbitro baja es donde podría ponerme en su sitio y también lloraría. Luchar toda una vida para estar un año o dos en Primera para que luego baje… yo también lloraría. Es duro, pero tenía que hacerlo y lo hacía».

En aquella charla, concedida a Radio Marca, Enríquez Negreira hablaba también sobre su relación con la prensa, a la que «siempre he tenido en cuenta, lo que ha dicho. No por quedar bien o mal, pero yo tengo mi opinión y mi criterio». «Habían veces que podría decir, pues no es justo y otras donde decía ‘joder, pues me han pillado’ y a veces pues pasa que te pillen. Estás ahí para que te pillen, igual que los jugadores», sentenciaba el ex árbitro, declaraciones que ganan valor tras desvelarse todo el pastel y la cantidad de dinero que se embolsó a costa del Barcelona.