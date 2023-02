Trippier: «Lo que aprendí en el Atlético es que si te metes con Simeone… te vas»

Kieran Trippier ha concedido una entrevista desde Inglaterra con motivo de la final de la Carabao Cup que enfrenta a Newcastle y Manchester United en la que ha hablado sobre su pasado en el Atlético de Madrid y su relación con Diego Simeone.

«Diego es un técnico increíble», afirmó un Trippier que también dejó claro que aprendió mucho con el argentino en el banquillo. «Aprendí mucho de él… mi defensa, mi posicionamiento y, yendo a un país diferente, maduré», señaló.

Aunque Trippier también dejó claro que lo que más aprendió en el conjunto rojiblanco es que no hay que meterse con el entrenador. «Lo más grande que aprendí en el Atlético fue que no te metas con él o te vas. No es bonito, pero se trata de respeto, y Diego Simeone lo recibe de todos los jugadores, estén o no en el equipo», apuntó.

Trippier también afirmó que el Atlético supuso una gran experiencia en su carrera. «El Atlético de Madrid fue una gran experiencia. Estoy absolutamente encantado de haber ido allí», finalizó en una entrevista concedida a The Guardian.