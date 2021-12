Fernando Alonso se quedó a las puertas de entrar en la Q3 en los entrenamientos del Gran Premio de Abu Dhabi. El bicampeón no pudo ocultar su tremendo enfado porque el australiano Daniel Ricciardo dificultó su vuelta rápida arrebatándole su posición por 51 milésimas. Los gestos del español entrando en meta denotaban que se venía un encuentro con la prensa caliente.

«No estamos en la Q3. Te quedas fuera por 12 milésimas, duele un poco. Merecíamos la Q3, teníamos más ritmo. Supongo que habrá alguna penalización esta noche. Si conseguimos salir desde la novena posición, seguramente será una buena carrera», dijo Fernando Alonso, visiblemente molesto porque el ritmo de su Alpine era mucho mejor que lo que reflejó su undécima posición.

«Con el neumático blando no nos fue mal, pero creo que cualquier neumático no vamos a sufrir demasiado. Tenemos un coche que cuida los neumáticos. Ojalá podamos salir un poco mejor que desde la undécima posición porque lo merecemos. En carrera sufrimos un poco mas, pero suele ser un circuito difícil de adelantar, creo que no va a cambiar mucho», analizó el piloto, quien supo que los comisarios analizarán el incidentes a lo largo de la tarde.

El enfado de Fernando Alonso con Ricciardo tras arruinarle la vuelta lanzada cuando buscaba la Q3 😡#AbuDabiDAZNF1 🇦🇪 pic.twitter.com/9WqEHtXfXa — DAZN España (@DAZN_ES) December 11, 2021

Con el monoplaza con el alerón trasero luciendo el eslogan, El Plan, Fernando Alonso esperaba unos mejores resultados a los que se han visto en Abu Dhabi hasta la fecha. Al asturiano, en esta ocasión, le ha faltado la suerte necesaria como para estar en posiciones delanteras, aunque los puntos deben ser su objetivo para una carrera donde no será fácil adelantar.