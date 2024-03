Tremendo cruce de cables de Rublev: descalificado tras increpar a un árbitro

Andrey Rublev se convirtió en uno de los protagonistas del día en el mundo del deporte, al ser descalificado del torneo ATP 500 de Dubai. De sangre caliente, el tenista ruso perdió los papeles con uno de los jueces de línea del torneo y su protesta, airada y exagerada, derivó en su adiós obligado a la competición, dando el pase a Alexander Bublik, otro de los ‘bad boys’ del circuito, a la final.

El hecho sucedió en plena decisión del encuentro, con 6-5 en el marcador del tercer set y después que los dos primeros fueran a parar al bolsillo de Andrey y Bublik, respectivamente, en sendos tie-break. Era un punto importantísimo y una pelota de Bublik en el filo de la línea de fondo no fue cantada como fuera, algo que sí ocurría acto seguido en el mismo punto con una pelota de Rublev.

El tenista ruso montó en cólera, viendo lo sucedido, y no pudo controlarse a la hora de increpar al juez de línea encargado de esa zona del campo, echándole la culpa de forma airada. Su enfado, monumental y fuera de lugar, acabo derivando en una decisión controvertida por parte de la juez de silla, quien de la mano del supervisor ATP del torneo de Dubai, tomaron la decisión de descalificar al actual número 5 del ranking ATP minutos después.

Andrey Rublev is defaulted from the Dubai semi-final, sending Alexander Bublik through to the #DDFTennis final pic.twitter.com/tclfcXxDYY

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2024