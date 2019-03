El Tottenham sigue temiendo que Pochettino se vaya al Real Madrid

El Tottenham teme que Mauricio Pochettino se vaya al Real Madrid a final de temporada. Solari no convence a la cúpula blanca y en Concha Espina tienen varios nombres de entrenadores sobre la mesa.

Santiago Solari no convence a la cúpula del Real Madrid desde hace tiempo. La eliminación copera no hace más que reforzar esa posición. En el club blanco no consideran que el argentino tenga capacidad para dirigir al club más importante del mundo, y en verano todo apunta a que llegará un nuevo inquilino al banquillo merengue. Uno de los mejor colocados es Mauricio Pochettino, que siempre ha gustado en los despachos del Santiago Bernabéu.

El Tottenham siempre se ha mostrado inflexible, pero en la entidad inglesa siguen teminedo que el argentino se marche al Real Madrid este verano. Tal y como asegura el diario The Sun, el técnico le ha comunicado personalmente a Daniel Levy, presidente de los Spurs, que quiere ganar títulos, una indirecta que puede significar que desea marcharse en junio.

Pochettino está harto de las críticas que recibe en Inglaterra. Considera que el Tottenham ha dado un importante paso adelante desde su llegada, y no siente que se le valore como considera necesario. Por otro lado, el entrenador argentino quiere que el club invierta en fichajes para mejorar el plantel y poder pelear por títulos. Quiere levantar copas, y sabe que para conseguirlo es necesario jugadores top.

En esas, y a sabiendas de que el Real Madrid lo sigue de cerca desde hace tiempo, el Tottenham teme que su entrenador pida salir rumbo a la capital de España a final de temporada. En Concha Espina tienen varios nombres sobre la mesa, y dependerá en parte de cómo acaben la temporada los equipos de esos técnicos para tomar la decisión final. Lo que parece claro es que Solari no seguirá a los mandos de la nave madridista.