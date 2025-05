Topuria y su brutal cambio físico para dar el salto a peso ligero: «El entrenamiento que menos me gusta»

Tic, tac. El calendario descuenta los días para que Ilia Topuria vuelva a subirse al octágono. La resta ya va por 46, ese es el tiempo que separa al hispanogeorgiano de su próxima pelea. Se desconoce el rival, aunque todas las direcciones apuntan hacia Charles Oliveira, quien espera a Ilia «con el bolígrafo en la mano» para firmar el combate.

El brasileño gana los enteros que pierde Makhachev después de que Jack Della Maddalena se impusiera a Belal Muhammad y convierta en nuevo campeón del peso welter. El triunfo del australiano facilita la subida de Makhachev a dicha categoría por lo que impulsa a Oliveira como nuevo rival de Topuria. A falta de confirmación oficial, el hispanogeorgiano no duda.

«Sé que voy a ganar mi próxima pelea. No me presentaría en una competición si no sé que voy a ganar. No dejaré brillar a otro», expresó Ilia en El Hormiguero. La preparación de Topuria para UFC 317 comenzó a finales del pasado mes de abril, con el mensaje de «el campamento ha empezado» en redes sociales. Y se mantiene tanto en el gimnasio como en las pistas de atletismo.

Topuria sigue un estricto plan para ganar peso. Actualmente se le ve más grande, con más músculo y se mantiene en búsqueda de las 155 libras de la categoría de peso ligero. Al haber subido de categoría, el peso varía de 65,8 kg del peso pluma a los 70,3 de peso ligero. El Matador sigue dejando pistas sobre su estado físico a través de las redes sociales.

Este martes ha publicado un vídeo en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid entrenando junto a Jesús Gallo, su preparador físico. «Vamos a empezar a hacer uno de los entrenamientos que menos me gusta hacer», inicia Topuria. «12 tramos de 100 metros», explica Gallo. «¿No eran 10?», bromea El Matador.

«Siempre hay que hacer dos de más, tú nunca sabes lo que puede pasar en una pelea», explica el preparador físico. A la espera de su rival, Topuria conoce los peligros de cada uno. «Si analizamos a Islam y Charles… Makhachev es un striker que tira a la lucha, mientras que Charles es un striker que tiende más a las sumisiones, los estrangulamientos y palancas de brazo… Uno es zurdo y otro es diestro. Los movimientos son muy diferentes. La guardia, la estatura…», añadió en El Hormiguero.