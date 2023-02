Tom Brady anuncia su retirada definitiva

Tom Brady, leyenda de la NFL, ha anunciado su retirada de forma definitiva tras una larga y exitosa carrera. A sus 45 años, el quarterback más laureado de todos los tiempos pone punto y final a su trayectoria tras 23 temporadas en la élite en las que ha ganado hasta siete anillos de la Super Bowl, el último en 2021.

«Buenos días, chicos. Me retiro. De verdad. Sé que fue un asunto muy grande el año pasado, así que me he levantado y solo quería grabarme para que lo supierais. Os quiero agradecer a todos el apoyo: a mi familia, a mis amigos, mis compañeros, mis rivales… Gracias por dejarme vivir mi sueño, no cambiaría nada. Os quiero a todos», comunicaba Brady a través de un vídeo en sus redes sociales.

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS — Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023

El año pasado ya amenazó con la retirada pero no fue más que un mero aviso porque poco después cambiaría de opinión y volvería a los terrenos de juego. En febrero 2022 dijo que se retiraba de este deporte, pero se retractó de dicha decisión un mes y medio después. El último partido de la longeva y exitosa trayectoria de Tom Brady en la NFL fue el de la primera ronda de los playoffs que disputaron sus Tampa Bay Bucaneers contra los Dallas Cowboys donde cayeron los suyos.

Brady cuelga las botas tras 383 partidos disputados, 286 victorias, siete anillos de Super Bowl, cinco veces MVP de la Super Bowl, tres veces MVP de la temporada regular entre otros éxitos. El quarterback más laureado de todos los tiempos se marcha convertido en una auténtica leyenda. Hace unos meses, en su última rueda de prensa el jugador dejó su futuro en el aire pero aseguró que todavía no había tomado una decisión. Este miércoles ha comunicado su retirada a través de las redes sociales y reconoce que esta vez es «de verdad».